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新莊警台中辦案...違規左轉遭撞影像曝！騎士顱內出血手腳骨折

▲▼新莊警南下台中辦案，竟違規左轉撞飛騎士，導致顱內出血。（圖／民眾提供）

▲新莊警南下台中辦案，竟違規左轉撞飛騎士，導致顱內出血。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

新北市新莊警分局偵查隊長林子翔昨晚9點多，率隊南下台中偵辦一起強盜案，不料在台灣大道與忠明路口，因為搶快違規左轉，撞飛對向直行的34歲游姓男機車騎士，游送醫後判定顱內出血，開刀後目前仍在加護病房觀察中，警方對於辦案肇事相當自責，已向家屬致歉。

▲▼新莊警南下台中辦案，竟違規左轉撞飛騎士，導致顱內出血。（圖／民眾提供）

據了解，新北市新莊警分局偵查隊掌握幾名日前曾在轄內涉及強盜案的在逃餘犯，得知他們犯案後跑到台中地區躲藏，昨天上午由偵查隊林警務員率2個偵查小隊，持新北地檢署檢察官核發的拘票南下逮人，由於他們藏匿在新建的社區大樓，出入都裝設監視器監控，員警在埋伏過程中格外辛苦，加上進出人員似乎發現被警方盯上，也讓樓上的犯嫌察覺。

▲▼新莊警南下台中辦案，竟違規左轉撞飛騎士，導致顱內出血。（圖／民眾提供）

偵查隊長林子翔傍晚接獲同仁請求支援，立即帶著另外兩名同仁，南下台中支援，行經台灣大道與忠明街口時，因得知犯嫌即將逃逸，因此在左轉號誌尚未亮起，就駕車逕行左轉，撞飛對向直行的游姓騎士，經送往中國醫藥學院急救，醫師判定顱內出血，開刀後目前仍在加護病房觀察中。

▲▼新莊警南下台中辦案，竟違規左轉撞飛騎士，導致顱內出血。（圖／民眾提供）

事後林子翔立刻向上級回報這起警民車禍，當地轄區台中第一分局交通分隊也到場處理，測測值為0，新莊警分局迅速指派副分局長到場協助處理，肇事隊長也向家屬道歉坦承錯誤，並表示絕對負責任的態度。警方從凌晨1點多傷者開刀就一直陪伴在手術室，直到4點多開刀完畢。據醫生表示，傷者腦壓目前還算穩定，但因顱內出血還需要觀察，至於手腳骨折的部分，要等傷勢穩定後再進行開刀治療。

這起因為警方違規造成騎士受傷的事故，也讓家屬不滿，員警強調當時確實是跨區辦案，也依規定通報，至於駕駛私車則是因為擔心跟監埋伏時遭認出，才會由偵查隊長自己開車，對於民眾的不滿警方能理解，也會負起全責。

▲新莊警南下台中辦案，竟違規左轉撞飛騎士，導致顱內出血。（圖／民眾提供）

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