車格沒位子「移別人的機車」　苦主目擊開打！友人助拳也送辦

記者張君豪／台北報導

4日晚間11時許，台北市信義區吳興街內發生一起3人打架互毆糾紛，轄區信義警方獲報後出動快打部隊到場維持秩序。警方表示，衝突過程造成3位民眾受傷，然而衝突起因讓警方不敢置信，原來吳男移動該處路旁停車格內機車、以方便自己停車，卻遭原機車主陳姓民眾發現，雙方爆發口角衝突，陳男友人到場助拳、3人打成一團，所幸警方到場架離，訊後將3人移送法辦。

▲信義警方4日深夜帶回涉嫌挪車鬥毆的3名年輕人並依觸犯傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方4日深夜帶回涉嫌挪車鬥毆的3名年輕人並依觸犯傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方調查：互毆起因係吳姓民眾（30歲）欲移動路旁停車格機車，打算停入自己機車，恰巧該機車車主陳男（27歲）看見，認為對方太離譜出口指責，雙方從口角演變成肢體衝突。

▲信義警方4日深夜帶回涉嫌挪車鬥毆的3名年輕人並依觸犯傷害罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男友人簡姓民眾（27歲）聽到吵架聲趕到現場聲援，3人互毆造成臉部手腳皆有擦挫傷。轄區信義警方獲報後、出動快打警力到場，到場時已無打架情事，惟雙方仍有口角堅持互控傷害，警詢後將3人依涉嫌傷害罪函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲民眾切勿任意移置他人停放之車輛，過程中如不慎造成他人車輛損傷或因停放地點為紅黃線，除可能涉犯強制、毀損罪外，亦有民事賠償責任、機車族不可不慎。

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