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回家才抓到「感染Delta」！台北至少2人　指揮中心解釋原因

記者趙蔡州／綜合報導

台北市副市長黃珊珊5日指出，由於中央基因定序結果緩慢，有一名無症狀感染者在解除隔離後，才知道感染的是Delta病毒，趕緊將人召回採檢。對此，指揮中心5日解釋案情時，表示台北市指的是案15425，但台北市府卻說是案15944，經溝通後才證實，解除隔離後才發現是感染Delta的案例「不止一起」。

黃珊珊5日在臉書表示，由於中央基因定序的結果較緩慢，台北檢疫所曾經有一名患者在解除隔離後，才接獲通知為Delta病毒，「緊急召回採檢後為陽性，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者、第二圈接觸者的接觸者，並採集中移住到檢疫所」、「現在他們都還在隔離中，造成大家的不便，我真的很抱歉」。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，黃珊珊指出的個案為案15425，起初判定為本土個案，後來了解該案曾入境美國，因此改判為境外移入，該案7月12採檢，隔天結果為陽性，14日即對外公布，後續在醫院進行隔離治療時，22日檢驗是陰性，23日符合解隔條件後返家。

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羅一鈞說，由於該案當時是「改判境外移入」，因此沒有立刻檢驗抗體，後來補驗確定為Delta病毒株，遂趕緊通知台北衛生局。他強調，該案經醫院隔離治療後，驗出CT值只有25，因未符合解隔離條件，讓其解除隔離返家，加上後續採檢也都符合解隔條件，研判因此對社區並不會造成影響。

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠感染者「解除隔離」才發現是Delta病毒株。（圖／記者李毓康攝）

不過台北市政府卻表示，個案應該是案15944，案15944於8月11日從美國返台，快篩後發現是陽性、PCR檢驗CT值26，為無症狀感染者，經隔離檢疫滿17天後，讓其在8月29日解除隔離返家，不料2天後（8月31日）才收到中央通知，案15944基因定序為Delta變異株，趕緊將人召回採檢。

針對誤差，指揮中心發言人莊人祥5日下午解釋，主要以台北市說法為主，由於案15425、案15944有許多相似之處，均是美國返國並驗出Delta，因此才會在記者會上提出來說明，為了避免類似情況再度發生，未來不論是不是Delta，只要是境外移入都先比照Delta的隔離方式來處理。

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