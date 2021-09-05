疫苗越打越慢！專家曝「下一場突變危機」恐爆發　已接種者也危險

▲英美及以色列等西方富有國家的疫苗接種速度放緩。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN報導，西方富有國家今年初展開大規模疫苗施打計畫，成功減緩疫情，甚至在很大程度上恢復正常生活，但如今接種速度卻逐漸放緩，甚至停滯不前，可能導致病毒進一步傳播、變種以及突破邊境流入他國，在疫情蔓延之際，演變成另一場危機。而且，不僅是沒有施打疫苗的人，就連已接種者也面臨風險。

多名專家受訪時指出，一個國家的完整接種率必須達到80至90%，才能解除防疫限制，但如今就連疫苗覆蓋率最高的西方富國都還沒達成目標，每日注射劑量就已經逐漸下降。舉例來說，英國完整接種率63%，以色列62%，美國52%，但都出現施打速度趨緩的狀況。

▲各界專家指出，如果疫苗覆蓋率未達目標，可能會讓病毒有機會繼續突變、傳播。（圖／路透）

英國艾希特大學（University of Exeter）高級臨床講師潘卡尼亞（Bharat Pankhania）解釋，疫苗覆蓋率越高，危險就越小，反之亦然，「如果我們達到70％且一直保持下去，將會爆發許多零星疫情，可能導致醫療服務不堪重負。更糟糕的是，這將替病毒突變以及高關注變異株（variants of concern）的出現創造更多機會」。

雷丁大學微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）也指出，「每次出現一種新的病毒粒子，病毒就有機會突變，並對現有疫苗產生抵抗機制。所以，如果你不施打疫苗，不只是讓自己置身於危險之中，也讓已接種者面臨風險」。

克拉克強調，此情況對於廣泛施打疫苗的國家而言都很危險，遑論那些難以取得足夠劑量的地方，「幾乎不可能阻止病毒跨越邊境，所以任何國家的弱點，都是每個國家的共同問題」。

▲奧地利一份研究指出，在大多數但並非所有人接種的情況下，可能讓具抗藥性的變異毒株持續進化。（圖／路透）

此前，奧地利7月31日在《科學報告》（Scientific Reports）發表論文指出，光憑疫苗不足以阻止變種病毒出現與傳播，在大多數但並非所有人接種的情況下，甚至可能讓具抗藥性的變異毒株持續進化。因此，直到所有人施打疫苗之前，政府與個人都應該繼續維持防疫措施，不該鬆懈。

各界專家分析，疫苗施打速度放緩的原因很多，一些人認為自己非常年輕健康，所以施打疫苗並非當務之急；一些人在線上預約過程中遭遇困難，難以取得網路途徑或者認為步驟太複雜而放棄；一些人不信任政府，也非常容易受到假消息影響。

研究：變異毒株「只靠疫苗擋不住」 所有人接種前不應鬆綁防疫

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