中央發110萬細胞簡訊　柯文哲指示：北市聯醫今不限人數「盡量做採檢」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

長榮航空3名機師確診後，中央流行疫情指揮中心4日針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫。由於有不少民眾收到簡訊後感到恐慌，紛紛趕到醫院想做篩檢，台北市副市長黃珊珊5日透露，台北市7家免費PCR的醫院採檢站今天應會爆滿，台北市長柯文哲指示，聯合醫院「不限人數」盡量做。

黃珊珊5日上午於臉書提及，好不容易降到二級後開始全國無新增確診，台北也多天「+0」，好不容易慢慢回到正常生活，但是最近好像又回到5月初的噩夢。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

黃珊珊回憶道，北市檢疫所曾有隔離17天期滿後，回到社區生活的境外回國民眾，因為中央基因定序的結果較緩慢，曾有一例是已經解隔離回家，中央才通知是DELTA病毒，再緊急召回並採檢為陽性確診，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者、第二圈接觸者的接觸者，並採集中移住到檢疫所。

針對長榮機師事件，黃珊珊提到，中央也同樣採取了第二圈預防性的隔離方式，因為DELTA的傳染力太強，小心一點還是比較好，不過機師的第一圈、第二圈對象很多，台北有接獲通報第一圈接觸者有二處，一處是探訪家人，另一處是未營業的店家，都沒有用公共運輸工具，而且都有特定對象，所以該匡列的對象都已經匡列，目前為止都在密切監控中。

黃珊珊說，中央4日一口氣發了百萬通簡訊，台北市7家免費PCR的醫院採檢站應該會爆滿，柯文哲已有指示，今天聯合醫院院區「不限人數、盡量做」，讓民眾安心，接下來這2週才是大挑戰，如果病毒可以鎖在第一圈與第二圈的集中檢疫所，才能鬆一口氣。

最後，黃珊珊指出，DELTA病毒來勢洶洶，全世界都在燒，台灣幾乎不可能置身事外，只是何時會來？會傳染多廣？準備的夠不夠？同時，指揮中心發100萬封簡訊讓人不安，每天檢驗量能也很難短時間消化，「大家先不要恐慌，可以先買快篩劑自篩，也可以到台北市7大院區採檢，做好防護、減少群聚、戴口罩、勤洗手比打疫苗更重要！」

不過，衛福部次長石崇良5日上午呼籲，簡訊的目的是先讓民眾有警覺並做到自我健康監測，「有症狀再去篩檢」，依照現行規定是「有症狀者才是公費篩檢」，若出於個人憂慮，篩檢就屬於自費範疇，還是要先看有無症狀，決定是否到醫院篩檢。