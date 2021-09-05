　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央發110萬細胞簡訊　柯文哲指示：北市聯醫今不限人數「盡量做採檢」

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、臺北醫學大學王森德教授、臺北醫學大學陳立昇教授、聯合醫院副總院長許家禎參加台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

長榮航空3名機師確診後，中央流行疫情指揮中心4日針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫。由於有不少民眾收到簡訊後感到恐慌，紛紛趕到醫院想做篩檢，台北市副市長黃珊珊5日透露，台北市7家免費PCR的醫院採檢站今天應會爆滿，台北市長柯文哲指示，聯合醫院「不限人數」盡量做。

黃珊珊5日上午於臉書提及，好不容易降到二級後開始全國無新增確診，台北也多天「+0」，好不容易慢慢回到正常生活，但是最近好像又回到5月初的噩夢。

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

黃珊珊回憶道，北市檢疫所曾有隔離17天期滿後，回到社區生活的境外回國民眾，因為中央基因定序的結果較緩慢，曾有一例是已經解隔離回家，中央才通知是DELTA病毒，再緊急召回並採檢為陽性確診，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者、第二圈接觸者的接觸者，並採集中移住到檢疫所。

針對長榮機師事件，黃珊珊提到，中央也同樣採取了第二圈預防性的隔離方式，因為DELTA的傳染力太強，小心一點還是比較好，不過機師的第一圈、第二圈對象很多，台北有接獲通報第一圈接觸者有二處，一處是探訪家人，另一處是未營業的店家，都沒有用公共運輸工具，而且都有特定對象，所以該匡列的對象都已經匡列，目前為止都在密切監控中。

黃珊珊說，中央4日一口氣發了百萬通簡訊，台北市7家免費PCR的醫院採檢站應該會爆滿，柯文哲已有指示，今天聯合醫院院區「不限人數、盡量做」，讓民眾安心，接下來這2週才是大挑戰，如果病毒可以鎖在第一圈與第二圈的集中檢疫所，才能鬆一口氣。

最後，黃珊珊指出，DELTA病毒來勢洶洶，全世界都在燒，台灣幾乎不可能置身事外，只是何時會來？會傳染多廣？準備的夠不夠？同時，指揮中心發100萬封簡訊讓人不安，每天檢驗量能也很難短時間消化，「大家先不要恐慌，可以先買快篩劑自篩，也可以到台北市7大院區採檢，做好防護、減少群聚、戴口罩、勤洗手比打疫苗更重要！」

不過，衛福部次長石崇良5日上午呼籲，簡訊的目的是先讓民眾有警覺並做到自我健康監測，「有症狀再去篩檢」，依照現行規定是「有症狀者才是公費篩檢」，若出於個人憂慮，篩檢就屬於自費範疇，還是要先看有無症狀，決定是否到醫院篩檢。

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
每10女性就有1人患「這疾病」　醫曝7症狀要注意
快訊／高雄機車相撞！　1騎士傷重不治
LINE免費貼圖來了！限時10款快下載
快訊／110萬簡訊怕爆！北市「逾千人排PCR」結果出爐
福原愛被警告！台製作人在中國賺翻「突被消失」內幕曝
正妹外送員打疫苗「下衣失蹤」　起底！私照尺度超大
快訊／長榮機師染Delta　北市24名接觸者PCR出爐
境外解隔回社區「被通知染Delta」！　北市緊急匡列
快訊／高雄男倒臥血泊亡　家中玻璃全碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康高雄集結「戰鬥藍」　黃紹庭：陳其邁比不上陳菊

長榮機師染Delta！北市匡列26名接觸者採檢　24人PCR陰性

北市1境外解隔回社區「被通知染Delta確診」　緊急匡列2圈接觸者

民進黨英系立委聯合發聲　感謝波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗

中央發110萬細胞簡訊　柯文哲指示：北市聯醫今不限人數「盡量做採檢」

共軍一早7度闖ADIZ　9月空軍已升空廣播驅離達15次

4歐盟國捐疫苗給台灣　蔡英文感謝波蘭：抗疫的重要夥伴

國軍編4717億戰力成長？　馬文君：軍紀、演習意外、共軍犯台頻傳

「戰鬥藍被藍鬥」　游淑慧嘆：國民黨就是這樣…覺得心累

蘇貞昌否認潘孟安接任農委會主委　「我不會讓陳吉仲離開」

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

趙少康高雄集結「戰鬥藍」　黃紹庭：陳其邁比不上陳菊

長榮機師染Delta！北市匡列26名接觸者採檢　24人PCR陰性

北市1境外解隔回社區「被通知染Delta確診」　緊急匡列2圈接觸者

民進黨英系立委聯合發聲　感謝波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗

中央發110萬細胞簡訊　柯文哲指示：北市聯醫今不限人數「盡量做採檢」

共軍一早7度闖ADIZ　9月空軍已升空廣播驅離達15次

4歐盟國捐疫苗給台灣　蔡英文感謝波蘭：抗疫的重要夥伴

國軍編4717億戰力成長？　馬文君：軍紀、演習意外、共軍犯台頻傳

「戰鬥藍被藍鬥」　游淑慧嘆：國民黨就是這樣…覺得心累

蘇貞昌否認潘孟安接任農委會主委　「我不會讓陳吉仲離開」

宜蘭日式飯店新景點！看水豚泡湯、翻肚討摸　和呆萌羊駝散步

台灣智慧醫療高峰會　中榮院長陳適安：期待智慧醫療成為護國神山

快訊／疑「未兩段式左轉」！高雄2機車相撞1騎士傷重不治

陸封殺劣跡藝人「最慘倒楣鬼」是他！5代表作精準踩雷　出道8年全歸零

書蟲們快筆記！台北預約制圖書館「文房」濃濃日本味還有免費午茶

面試都談好了！看準高薪一報到「砍到剩3萬」　神扯對話曝光

太空驚現不尋常X射線！神秘身世曝光　恆星「吞噬黑洞」引發大爆炸

星・變美／42歲性感女神超狂S曲線！每天早上必喝「抗氧化果昔」

打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了

塔利班殺進最後一省　阿富汗反抗軍稱「已擊殺600塔利班戰士」

政治熱門新聞

柯文哲去年就說過！要機組員隔離14天

北市1境外回社區　被通知染Delta

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

長榮機師染疫　北市匡26人採檢結果出爐

波蘭贈台疫苗5日上午抵台　台波關係深化因這原因

「美國喜歡中國」國民黨就能執政　寶傑笑巧芯：執不了政

五倍券何時上路　蘇揆給答案

新駐德代表許佑格談兩岸　沒人樂見衝突、兩岸不應是零和遊戲

國民黨如何重啟兩岸交流「無懼抹紅」？

「戰鬥藍被藍鬥」　她大喊心累

LIVE／新北祭5策略「備戰Delta」　侯友宜最新說明

陳其邁為「這件事」力邀韓國瑜回高雄

秋祭漏唱國歌　陸軍八軍團回應了

波蘭贈台40萬劑AZ　預計9/5早上運抵

更多熱門

相關新聞

波蘭贈40萬劑AZ疫苗！陳時中戴「台波口罩」出席活動

波蘭贈40萬劑AZ疫苗！陳時中戴「台波口罩」出席活動

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，已於5日上午6時15分抵台。波蘭外交部4日表示，台灣在第一波疫情時捐給波蘭100萬片口罩、防護服與手術服，波蘭銘記在心。而衛福部部長陳時中今上午出席世界自殺防治日記者會，臉上也戴著印有台灣和波蘭國旗的台波口罩，用行動表達感謝。

即／虎尾科大宣布：開學日延至9／23！

即／虎尾科大宣布：開學日延至9／23！

「這些人」接觸確診機師父子　專家更擔心！

「這些人」接觸確診機師父子　專家更擔心！

即／長榮密切接觸1空姐僅打1劑莫德納　最快9/7解隔離

即／長榮密切接觸1空姐僅打1劑莫德納　最快9/7解隔離

高雄5人打麻將　4男女躲頂樓被抓包

高雄5人打麻將　4男女躲頂樓被抓包

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊機師細胞簡訊防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

長榮3機師確診「2空姐匡列」　網揪神秘數字

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

拉麵店菜單「虎班貓抱抱」！網看價格瘋了

22歲混血美模墜樓卡牆亡！絕美厭世臉爆紅封女神

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面