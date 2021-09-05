波蘭贈40萬劑AZ疫苗！陳時中戴「台波口罩」親自迎接

▲陳時中親自接機波蘭疫苗。（圖／記者黃國霖攝）



記者趙于婷／台北報導

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，已於5日上午6時15分抵台。波蘭外交部4日表示，台灣在第一波疫情時捐給波蘭100萬片口罩、防護服與手術服，波蘭銘記在心。而衛福部部長陳時中今上午出席世界自殺防治日記者會，臉上也戴著印有台灣和波蘭國旗的台波口罩，用行動表達感謝。

這批疫苗由長榮航空BR-66「客機載貨」方式，從維也納起飛，於今上午6時15分抵達桃園機場。總統府發言人張惇涵指出，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國，在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭。

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波蘭外交部（Ministry of Foreign Affairs）4日在推特貼文表示，波蘭將捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，同時強調「在全球抗疫的路上，團結和互相支持是非常重要的」。貼文中除了直接稱呼我國為「Taiwan」之外，也在文中加上青天白日滿地紅的國旗圖案，讓網友開心地在下面狂刷留言感謝。

▲陳時中戴波蘭口罩出席活動。（圖／記者黃國霖攝）

陳時中今上午出席世界自殺防治日記者會也戴著台灣和波蘭口罩，他直言，自殺防治要做的好，一定要有溫暖的社會，但因為防疫，擴大人跟人之間的交流，一直不斷在隔離和保持社交距離，因此自殺的確是疫情間很擔憂的議題，但現在看起來是穩住了，這是好現象，所以希望全體國民一起努力。

陳時中今出席活動未停下腳步受訪，面對媒體詢問針對機組員出現突破性感染，是否會打第三劑或是混打？他僅回覆「有，都有，相關都在擬定中。」但沒有進一步說明。