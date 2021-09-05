確診機師父子接觸「這些人」　專家更擔心！喊警報還沒解除

記者陳俊宏／綜合報導

長榮航空3名機師突破性感染，其中案16120將病毒傳染給兒子（案16122），所幸小孩就讀的北科附工全校2800人一採PCR全陰性。對此，毒物學專家招名威表示，「其實我更擔心他們父子9/1前接觸的人。」而指揮中心4日針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫。

招名威4日在臉書說，目前北科附工全校師生採檢呈陰性，這只是「預料中」的事，原因在於疑似染疫後到採檢的時間間隔太短了，現在的數據還不足以做決定性判斷，大家還不能掉以輕心。

招名威表示，時間序請注意，機師8/28出現喉嚨不舒服，9/3確診；其兒高中生9/3確診，9/3全校緊急採檢，9/4公布大家的陰性結果。

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▲▼北科附工校園大清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）



招名威指出，問題在於，若北科附工的師生真的在9/1，就是染疫同學唯一到校的那一天被傳染，在短短的2天內，病毒基本上還在潛伏期，病毒量要直線上升，衝破可被PCR偵測出來機率非常低，若現在就下定論說「沒事」，完全掉以輕心就是不智之舉。

「其實我更擔心他們父子9/1前接觸的人。」招名威說，及早反應是好的，但後續仍必須要有防疫工作進行，最好是在疑似染疫後的第5天開始密集追蹤，估計周二開始的時間是最好，9/18才能解除警報，當然也期望真的不要有破口，「不然這段時間我們好不容易贏來的好成績，又要付諸流水了。」

桃園市衛生局協調北科附工完成全校師生PCR篩檢，市長鄭文燦表示，採檢結果都是陰性，但周二要針對全校師生再做一次居家快篩，如有需要會再安排第二次PCR檢測。

長榮航空3名機師確診波及數千人，而桃園市衛生局也第一時間調查3人的活動史以及接觸史並擴大匡列，目前有374人被分別入住5個集中檢疫所。市長鄭文燦表示，截至4日為止，這374人已全數PCR採檢完畢，結果均為陰性。

▼北科附工校園大清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

