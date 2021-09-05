特斯拉最低價69萬元電動車細節曝！馬斯克：不再配置方向盤、踏板

▲特斯拉汽車執行長馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最大的電動汽車、太陽能板公司「特斯拉汽車」執行長馬斯克（Elon Musk）於美國當地時間3日主持員工大會，他在會上證實公司正著手進行售價2.5萬美元（約新台幣69萬元）的電動汽車研發，預計2023年前後正式量產出售。他談及一項大膽的計畫，「我們正考慮不給這款電動汽車配置方向盤與踏板。」

根據美國一個致力於推動電力運輸與可持續開發能源的新聞網站《Electrek》，2023年對特斯拉而言，可能會是全面擁抱自動駕駛的一年，因為特斯拉正在打造一款緊湊型SUV「Model 2」（非官方給予之正式名稱），這款新的電動汽車將使用特斯拉新生產的電池、電芯，這項新技術可降低電池成本50%，預計將在中國上海的工廠進行生產，並出口至全球，是新型的電動掀背車。

馬斯克在主持員工大會時，親口向員工詢問，「是否準備好擁有一輛沒有設置方向盤與踏板的特斯拉汽車？」

《Electrek》援引來自中國的報導，稱特斯拉的新型電動汽車「Model 2」即將開始投入生產。參加員工大會的消息人士透露，特斯拉的目標是在2023年開始生產售價2.5萬美元的新型電動汽車。

▼馬斯克計畫不再為特斯拉推出的電動汽車配置方向盤與踏板。（圖／路透社）

馬斯克透露，特斯拉考慮不為新款的電動汽車「Model 2」配置方向盤與腳踏板，且會直接配置全自動駕駛系統（FSD）。不過外界對此感到困惑，因為若特斯拉的目標在於滿足買不起高價特斯拉車型的消費者需求，進而推出成本更低、且更緊湊的電動汽車，那麼不應是推動全自動駕駛汽車。

FSD套餐成本是1萬美元，且價格經常浮動、甚至上漲。

據悉，馬斯克曾經於2019年承諾，將在2020年開始推動共享自動駕駛出租車服務，2022年將開發擁有新版本的自動輔助駕駛系統Autopilot，駕駛可以將視線從道路上完全移開，甚至路途上還可以睡覺。

根據《華爾街日報》，馬斯克曾希望取消「Model Y」已有的方向盤，不過事實證明自動駕駛汽車其實比馬斯克本人所想、所希望的還要複雜得更多。

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