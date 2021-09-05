浪費醫療資源！民眾信偏方狂吃「驅蟲藥」抗新冠　美救護車忙翻

▲奧克拉荷馬州疫情嚴峻，醫療資源已相當緊繃。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國南部疫情依舊嚴峻，但近來卻有許多民眾不願意接種疫苗，反而誤信偏方喝下抗寄生蟲藥物「伊維菌素」來治療或預防新冠肺炎，導致身體出現幻覺、意識混亂等副作用，讓本就因疫情疲於奔命的醫護人員，必須耗費心力處理，延誤治療其他有急救需求病患，更有新冠重症病會被迫轉院去其他州。

根據《衛報》報導，美國奧克拉荷馬州醫生麥克利（Jason McElyea）表示，當地許多保守派民眾誤信偏方，吃下原本用來治療馬匹或牛身上寄生蟲的藥物「伊維菌素」（ivermectin）來預防或治療新冠肺炎，結果反而造成身體不適，讓資源本就缺乏的醫護和病床更加緊繃。

麥克利說，他有同事被迫將一名新冠肺炎重症病患，橫跨三個州轉院到南達科塔州，「救護車被載著病患被卡在醫院，因為必須等待床位，結果也沒有救護車可以外出急救，急診室人滿為患，若這時突然有槍傷的病患，就很難立刻得到治療。」

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▲商店掛出告示警告民眾勿隨意在人體使用伊維菌素。



在美國絕大多數的住院和死亡病患，都是未接種疫苗的人，由於各種假訊息在網路上流竄，讓民眾不斷接收到服用伊維菌素這類的錯誤訊息。麥克利表示，因為許多民眾是在農村長大，從小就知道伊維菌素這種寄生蟲藥，「大家都非常熟悉，也就不會感到害怕。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）舉例，有一名男子喝下整頭牛需要的伊維菌素劑量後，開始出現幻覺、意識混亂、全身顫抖等副作用，最後住院治療了9天。向美國食品藥品監督管理局（FDA）也表示，大量服用這種藥物非常危險，可能會導致噁心嘔吐、腹瀉、癲癇、精神錯亂，甚至是死亡。

奧克拉荷馬州是美國疫情最嚴重的州之一，尤其Delta病毒已成為當地主要毒株，根據約翰霍普金斯大學數據統計，奧克拉荷馬州在過去一星期新增1.84萬例確診、189人死亡。

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