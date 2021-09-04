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國家警報「大雷雨」轟全台！豪大雨還沒完　鄭明典驚見台北天空破洞

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲午後對流發展旺盛，台北、嘉義、屏東有局部豪雨機會 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

大雷雨來襲！中央氣象局4日傍晚3時起不斷發布「大雷雨」災防告警，嘉義、屏東地區都響起國家警報，5時並針對全台13縣市發布「豪雨特報」，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，尤其台北市、嘉義縣、雲林縣、屏東縣有局部豪雨發生機會，局長鄭明典也分享一張汐止看台北「雨瀑」的驚人空拍，網友直呼「壯觀」、「真的嚇人」。

氣象局表示，4日吹東南風帶來水氣，各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區有局部大雨發生，台北、雲林、嘉義及屏東地區則有局部豪雨出現。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲豪大雨還沒完！南方雲系將帶來水氣 。（圖／中央氣象局、NCDR）

4日傍晚5時25分，氣象局也針對全台13縣市發布豪雨特報，台北市、嘉義縣、屏東縣地區及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，新北、台中、南投、嘉義市、台南、高雄地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局預報，5、6日（周日、下周一）太平洋高壓偏弱，5日受南方雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島將有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其它地區及金馬澎多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區有局部大雨發生機率。提醒民眾，仍須留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣；西半部夜晚、清晨也有零星降雨。

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