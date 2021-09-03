　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日起水氣增多、午後對流旺盛，北部有雷雨發生機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今日起水氣增多、午後對流旺盛，有雷雨發生機率。另外下週菲律賓東方海域有熱帶擾動跡象，不過未來發展還要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(3)日至下週一(6日)「太平洋高壓」減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地氣溫：北部23至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。最新模式模擬顯示，下週二至週四(7至9日) 「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(2日20時)美國模式(GFS)模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近(左圖)。歐洲系集模式(ENS)模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新(2日20時)各國模式模擬，下週菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬的位置、動向都很分歧。美國模式(GFS)模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近，將向西北轉北大迴轉。

歐洲系集模式(ENS)模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已，而在台灣的機率則遞減至5%至10%；顯示出7天後的模擬位置，從琉球至呂宋島機率雖皆存在，但不確定性很大；且模式還會持續調整，下定論還太早，應繼續觀察。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
AZ加開場10點開搶　登記撇步6大QA一次看
誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因
印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了
YouTuber西門町親睹墜樓死亡案！　深夜在警察局做筆錄
外送員3個月賺破66萬元！　只休假1天狂跑3706單
不雅片瘋傳「重機女神」億萬身家起底　23歲擁1豪宅8別墅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學教授沒疫苗打　憂「進不了校園」：教室有學生沒教授

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

學生打BNT最怕心肌炎　2關鍵時間點曝光！有3症狀快就醫

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶　登記撇步6大QA一次看

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

大學教授沒疫苗打　憂「進不了校園」：教室有學生沒教授

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

學生打BNT最怕心肌炎　2關鍵時間點曝光！有3症狀快就醫

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶　登記撇步6大QA一次看

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

壽星免費爽玩！全台「7大樂園」9月優惠一次看　還能1票玩2天

「間諜」iPhone充電線出現　一插盜光帳戶密碼

Jisoo牙痛照秀一手71萬卡地亞鑽錶　Dior小背包可愛加分

台中南區大行情時代來臨　房價站穩4字頭

虛擬貨幣不再是高風險代名詞！數位資產管理平台Cabital主打銀行等級合規投資更安心

大學教授沒疫苗打　憂「進不了校園」：教室有學生沒教授

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

EXID哈妮初戀是奧運選手　 男方霸氣放話：嫁不出去我負責

生活熱門新聞

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

誰還在月繳1399　1類人被點名

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

朱學恒直播嗆打死酒駕　宋少卿變臉他尷尬道歉

即／境外移入確診者到高雄殯儀館　寄棺大樓急清消

未接種疫苗者9成選莫德納！最愛高端縣市曝光

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校

學生掃校園是陋習　網：培養奴性

他讓媽媽坐副駕！老婆竟抓狂　網一面倒

更多熱門

相關新聞

今起午後防劇烈天氣　擾動恐發展時間曝

今起午後防劇烈天氣　擾動恐發展時間曝

氣象專家吳德榮提醒，今天（2日）到到下周一午後需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生；最新各國模式模擬未來7至10天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象。

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

2縣市大雨！開學日午後雷雨擴大　防劇烈天氣時間曝

2縣市大雨！開學日午後雷雨擴大　防劇烈天氣時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

印度神童預言　經濟復甦日要來了

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

重機女神不雅片瘋傳！50秒憔悴告白

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

誰還在月繳1399　1類人被點名

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面