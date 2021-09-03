今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

▲今日起水氣增多、午後對流旺盛，北部有雷雨發生機率。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今日起水氣增多、午後對流旺盛，有雷雨發生機率。另外下週菲律賓東方海域有熱帶擾動跡象，不過未來發展還要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(3)日至下週一(6日)「太平洋高壓」減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。

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今日各地氣溫：北部23至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。最新模式模擬顯示，下週二至週四(7至9日) 「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。

▲最新(2日20時)美國模式(GFS)模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近(左圖)。歐洲系集模式(ENS)模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新(2日20時)各國模式模擬，下週菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬的位置、動向都很分歧。美國模式(GFS)模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近，將向西北轉北大迴轉。

歐洲系集模式(ENS)模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已，而在台灣的機率則遞減至5%至10%；顯示出7天後的模擬位置，從琉球至呂宋島機率雖皆存在，但不確定性很大；且模式還會持續調整，下定論還太早，應繼續觀察。