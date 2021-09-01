「更強大雷雨」擴大全台狂下一周！午後變天灌入夜　恐達豪雨等級

記者許力方／台北報導

中央氣象局技正王君賢表示，太平洋高壓2日將逐漸減弱，午後陣雨範圍更廣。因台灣吹東南風，2日東南部、恆春半島整天有零星降雨，西半部、澎湖早晚也有零星降雨，全台天氣大致穩定、以午後雷陣雨為主，但雨區會擴大，以西半部地區、各地山區有局部雷陣雨為主，特別是中南部山區有局部大雨發生可能。

台灣位處於太平洋高壓南側，大氣環境偏吹東風，氣象局指出，1日東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部局部地區集各地山區也有對流發展，彰化以南及南投地區有大雨特報（晚間解除），其他各地大多為多雲到晴的天氣。各地高溫約32至35度，最高溫出現在台北市天母，上午11時10分出現36.5度。

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氣象局預報，2日各地多雲到晴、高溫維持32至36度，不過由於太平洋高壓減弱，清晨西半部會有些零星降雨，早上太陽加熱後，西半部地區及東半部山區午後會有局部短暫雷陣雨，其中降雨熱區落在中南部地區及其他各地山區，午後易出現短延時強降雨並有局部大雨發生機率，部分地區降雨將延續到晚間；另外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨。

氣象局預計，3至5日（周五至日）太平洋高壓偏弱，全台雖維持多雲到晴的穩定天氣，不過午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區仍是降雨機率高的地方，易出現局部大雨，注意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣；周末期間，北部平地午後雷雨有增多的趨勢。另外，東南部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，夜晚至清晨西半部也有零星降雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，未來降雨的狀況會越來越多，太平洋高壓明天退縮，3日（週五）已經退到看不到，使得大氣更不穩定，水氣更多。台灣2日起天氣呈現上半天晴朗，中午很熱，感覺不到變化，下午對流發展起來後，範圍比較廣、強度較強，其中也會有大雷雨發生，須防範雷擊、強風、瞬間強降雨，可能累積到豪雨的程度，基本上屬於午後性質，到晚上就會小下來，持續整周都是午後對流活躍的期間，氣溫也會受影響，高溫大家要有心理準備。

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