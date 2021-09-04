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週末午後防劇烈降雨　下週熱帶擾動發展！模擬路徑曝光

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日水氣增多，各地午後對流強，會有劇烈降雨發生。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今日受到太平洋高壓減弱、水氣增多的影響，各地午後對流強，會有劇烈降雨發生。下週菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，到底會不對發展成颱風則還要觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(4)日至下週一(6日)「太平洋高壓」偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

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未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。氣象局針對花蓮縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺東縣地區為黃色燈號。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週二至週四(7至9日) 「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週二至週四(7至9日) 「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。下週五(10日)「太平洋高壓」再減弱，水氣增多，對流增強，降雨範圍亦擴大，但與熱帶擾動的動向有關，需再觀察。

最新(3日20時)各國模式模擬，下週菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬結果很分歧。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(3日20時)美國模式(GFS)模擬10日20時熱帶擾動略往西調整，通過宮古島附近，將向北北西轉北大迴轉(左圖)。歐洲系集模式(ENS)10日20時模擬風力能達到8級的機率雖已略調高，但仍偏低，台灣南部至巴士海峽機率最高，但也僅略提高到10%至20%之間(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

美國模式(GFS)模擬10日20時熱帶擾動略往西調整，通過宮古島附近，將向北北西轉北大迴轉(左圖)。歐洲系集模式(ENS)10日20時模擬風力能達到8級的機率雖已略調高，但仍偏低[台灣南部至巴士海峽機率最高，但也僅略提高到10%至20%之間(右圖)，意謂另有80%至90%的機率，無法發展至8級風的強度]。

顯示出7天後的模擬位置，從宮古島至呂宋島機率皆存在；構成威脅的關鍵，在於能否順利發展成「颱風」？或者是「熱帶性低壓」？或更弱？模式還會持續調整，需繼續觀察。

 

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