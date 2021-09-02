今起午後防劇烈天氣！擾動恐發展時間曝　一周大雨熱區出爐

▲今起午後雷雨擴大。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（2日）到到下周一午後需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生；最新各國模式模擬未來7至10天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象。

中央氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天起太平洋高壓開始減弱較明顯，台灣上空稍微較不穩定，反映在午後熱對流上，未來一周西半部和東半部山區都有機會下午後雷陣雨，其中以中南部、特別是南部和各地山區較明顯，可能有局部大雨；另外，東南部恆春半島時不時有些降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，未來一周清晨至偏上午上班期間，因環境風和陸風輻合作用，西半部沿海地區可能有零星降雨，但到了上午8、9時後就不明顯；而各地一周高溫介於32至35度。

至於近期是否有擾動發展，官欣平表示，洋面上多少有些小低壓系統，但目前都是沒發展成颱風狀態，未來7到10天不會影響到台灣，台灣都是高壓主導天氣變化。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生；未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度；下周二、下周三太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑，近山區午後有局部雷陣雨的機率。

▼吳德榮說，最新美國模式模擬下周三20時天氣圖（下圖左）顯示，熱帶擾動在日本南方海面向琉球前進；最新歐洲系集模式模擬下周三20時7級風通過機率圖（下圖右），整體而言機率是偏低的。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮分析，最新各國模式模擬未來7至10天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，發展條件並不佳，故各國模擬皆發展有限，且位置、動向也是分歧的。

吳德榮進一步分析，美國模式（GFS）模擬下周三20時天氣圖顯示，熱帶擾動在日本南方海面向琉球前進；歐洲系集模式（ENS）模擬其7級風通過機率圖顯示，整體機率是偏低的，呂宋島機率最高也僅略高於10%，而在巴士海峽中遞減至5%，但由於是7天後的模擬，模式仍會繼續調整，下定論還太早，應持續觀察。