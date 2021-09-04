視察佳里區海埔排水工程　黃偉哲：降低營頂、佳里興社區淹水

▲台南市長黃偉哲到佳里區視察海埔排水治理工程，期盼提早發揮防洪成效，以降低營頂、佳里興社區積淹水風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲到佳里區視察海埔排水治理工程，關切佳里區易淹水潛勢區治水工作，並指示水利局加緊辦理，期盼提早發揮防洪成效，以降低營頂、佳里興社區積淹水風險，市議員蔡蘇秋金、佳里區三位里長楊江進、張清水、莊榮堯也到場關心。

黃偉哲表示，營頂及佳里興社區有將近兩千位居民，而這裡過去曾在0823豪雨的時候淹水達到20-50公分，市府會儘快將水利設施改善完成，以解決民眾的淹水之苦。

黃偉哲進一步提到，郭國文立委積極跟中央爭取治水經費，第一期有1億5400萬元，地方自籌22%；後半段第二期的1億5000萬元，市府會與市議會一同努力，中央、地方攜手協力，將水利設施興建改善完成，齊心努力把水患解決。他也感謝市議員蔡蘇秋金、佳里區里長楊江進、張清水、莊榮堯等人的大力協助，讓水道改善工程能夠儘快開工，解決佳里區的淹水之苦。

水利局表示，海埔排水為麻豆排水重要支流，排水全長約1.7公里，因全線排水路渠寬嚴重不足(最窄僅4公尺寬)、沿線橋梁底及堤岸高度過低等因素，每逢颱洪期間，常導致溢頂漫流，造成沿線社區如佳里興及營頂聚落易有積淹水風險。

針對尚有淹水潛勢之社區，為加速改善海埔排水通洪不足問題，即於前瞻建設計畫爭取合計1億5400萬元經費，優先辦理全線用地取得及下游0K+000~0K+640段護岸工程，其中排水渠道計畫拓寬至10公尺到12公尺，及加高護岸約1公尺，目前水利局正在辦理用地前置作業及工程規劃設計，預計111年12月完成全段用地取得，並預計於2022年4月先行辦理下游段0K+000~0K+640段工程招標。

另考量治水工作仍不能停歇，未來將再持續爭取剩餘段(0K+640~1K+700)整治經費約1億5000萬元，盼完善排水效能及改善91公頃淹水面積，降低營頂、佳里興積淹水風險。

黃偉哲最後表示，今年雨量多，但淹水減少，治水沒有最好只有更好，且治水要讓人民有感，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水。

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