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專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材　學甲警鍥而不捨偵破竊嫌

▲台南市學甲分局持搜索票，緝獲專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材的竊嫌鄭姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局持搜索票，緝獲專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材的竊嫌鄭姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局據報，北門區、將軍區等地，發生數起針對無人居住之祖厝偷取檜木、藝品等高級木材竊盜案，學甲偵查隊在近一個月深入過濾追查，持台南地院搜索票，查獲鄭姓竊嫌，起獲贓物一批，全案除依竊盜罪嫌送辦外，查出另涉案2起，正擴大偵辦中。

▲台南市學甲分局持搜索票，緝獲專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材的竊嫌鄭姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，從今年的8月7日開始，在北門區、將軍區等地，發生數起針對無人居住之祖厝偷取檜木、藝品等高級木材竊盜案，對被害人而言，祖厝裡的一草一木、一磚一瓦，更是祖先的傳承與家族歷史的懷念。

▲台南市學甲分局持搜索票，緝獲專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材的竊嫌鄭姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局據報，組成專案小組偵辦，但案發地地處偏僻，刑案偵查過程更是屢屢碰壁、挫折連連，但學甲偵查隊小隊長蘇芳毅、蔡啟清、偵查佐蔡明松、顏宏恩、警員許盛庭等人，秉持著同理心與鍥而不捨的精神，對有限的線索逐一過濾、比對，逐漸縮小偵查範圍終而確定竊嫌身分，並在9月3日持台南地院搜索票搜索住在台南市安南區的43歲鄭嫌住處，並查扣相關證物，鄭嫌對上揭犯行坦承不諱，全案依法移送偵辦。因警方另發現鄭嫌涉及2案，正擴大偵辦中。

▲台南市學甲分局持搜索票，緝獲專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材的竊嫌鄭姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，鄭嫌本身是模板工人，他竊取他人祖厝門板等木材，是欲修補他的模板，藝品他是覺得不錯，順手一併竊取。

學甲警分局長王子雄甫於8月24日到職，就一直利用各項集會教誨並鼓勵員警，辦案除了要有鍥而不捨的精神，更要以被害人的同理心來偵辦。

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