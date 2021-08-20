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台南學甲慈濟宮中元普渡　因疫情比去年減少300桌

▲台南學甲慈濟宮中元普渡，董事長王文宗率領董監事率信徒祭拜，大拜拜因疫情比去年減少300桌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲慈濟宮中元普渡，董事長王文宗率領董監事率信徒祭拜，大拜拜因疫情比去年減少300桌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，20日舉辦中元普渡大拜拜，許多虔誠信徒全力張羅參與拜拜的貢品，董事長王文宗表示，包括三會首、下角和附近民眾席開616桌，因新冠疫情影響比去年減少304桌。

董事長王文宗說，桌桌都是豐盛供品祭拜好兄弟，廟前豎立燈篙和懸掛普度公燈，引路讓好兄弟光臨，好好享受人間煙火，並祈求好兄弟在酒足飯飽後能庇佑大家平安順遂，場面盛大。

王文宗說，農曆7月13日是慈濟宮中元普渡日子，依照傳統由學甲區後角、下角和中角等三個地區輪流舉辦，今年輪由下角地區包括下社角白礁宮、東竹圍、周姓角、興太宮等部落，今年中元普渡的主會首陳坤煌、副會首莊裕森、協會首陳長榮。

▲台南學甲慈濟宮中元普渡，董事長王文宗率領董監事率信徒祭拜，大拜拜因疫情比去年減少300桌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲地區20日天氣放晴，讓張羅普渡的民眾，上午起慈濟宮董監事、三會首以及下角與附近民眾，在慈濟宮前廣場席開616桌琳瑯滿目的供品，包括罐頭、餅乾、南北貨、三牲、水果、酒品等，還有31隻豬、10噸白米車3台、酒車1台，大批的金銀紙，場面豐富盛大。

王文宗說，為讓好兄弟能有賓至如歸之感，普度會場「山珍海味」、「金銀財寶」一應俱全，桌桌備有高級酒品，供好兄弟暢飲。

慈濟宮中元普渡祭典法事於下午1時開始，由王文宗率領董監事率全體信徒祭拜，祭禮氣氛肅穆。中元普度由道士主導超渡「好兄弟」，整個普渡科儀在傍晚時分經擲茭三響焚燒大批金銀紙後，在隆重肅穆的氣氛中宣告圓滿結束。

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