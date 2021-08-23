陸媒：立陶宛出口商抱怨「中國不再進口奶酪、木材等產品」

▲立陶宛中歐班列。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸媒體《環球時報》23日引述立陶宛媒體Delfi的報導指出，中國召回駐立陶宛大使後，立陶宛出口商就開始抱怨，中國不再從立陶宛購買奶酪、木材、糧食等產品，並對此感到擔憂。

報導引述立陶宛木材貿易商Medvita公司總經理扎列茨基斯的話指出，該公司99%的貨物都賣到中國，目前銷售已經停止，並打算將公司從立陶宛搬走，「現在中國人不想在任何地方看到立陶宛公司。」

▼立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）



報導提到，立陶宛一家牛奶加工廠的總經理別爾塔舒斯也感到相當失望，「如果說立陶宛政府過去是在鼓勵企業家與中國建立貿易關係，那麼現在政府所做的一切都恰恰相反。我們的對華出口停止了，這是事實。」

報導還提到，立陶宛糧食加工和出口商協會主席卡羅里斯·施馬斯表示，「中國合作夥伴以各種理由終止了合作。」

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建接受《環球時報》訪問時表示，在當前兩國關係背景下，既往的經貿合作以及未來的合作意向肯定會受到波及，「目前『球』在立陶宛一方，如果立陶宛能夠改變錯誤方向，雙方的經貿合作還可以繼續；但若立方仍不收手，必將削弱雙邊經貿的信心。」