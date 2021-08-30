　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學甲國有地再開挖採樣測地下水　陳椒華：問題出在環保局

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，找來國產署、工業局、環保署、台南市環保局、當地里長和環保團體一起會勘，釐清興業段804-2地號國有地上填埋的爐碴究竟該認定為違反廢清法的廢棄物，還是不符合再利用的「產品」。

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華請國產署再次開挖，採取土樣檢測及進行2口監測井的地下水採樣，確認受污染情況。現場開挖3公尺深，發現不同土層鉻含量高達2、3千ppm，另地下水監測井30日水位為地下1.9公尺，爐碴是泡在地下水裡的，而地下水pH值高達12.3的強鹼程度。

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華委員表示，此案里長已檢舉2年，環保局迄今未主動開挖，也不會認定是否符合再利用規範，說要問工業局，但去年檢察官來開挖時也不通知工業局，拖到現在還沒辦法認定，問題出在台南環保局。

檢舉本案的李新進里長也不滿地表示，陳椒華委員一塊一塊地號追查，環保局則是委員追一塊才處理一塊，強調當時是同時檢舉多筆土地，環保局應以行政裁量權儘速辦理。

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局馬進吉股長回應表示，國有地這塊有鋪面，對環境影響較小，其他裸露地先處理，並非不處理。至於全程興業部分因有建照，會涉及國賠，若違反再利用，會請責任人定期環境監測，強調不能違反比例原則。

工業局副組長曾志雄表示，此案屬於再利用管理辦法的附表，是由地方環保局看是否有再利用資格，有問題再問工業局，至於開挖是否為產品，要送檢驗才能確定。陳椒華強調，台南環保局說需要工業局協助認定，但又不找工業局到現場認定，無法理解環保局的心態，看到地方環保局和督察大隊這樣辦案，拖了這麼久，幾個在追的案例都是這樣，照這樣台灣土地就完蛋了，真的深感痛心！此案檢舉2年，迄今卻還在原地打轉，請環保單位加油！

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李新進里長表示，2019年8月向台南環保局和檢察官檢舉學甲工業區多處遭填埋爐碴，包括國有地這塊和隔壁的全程興業，陳椒華委員從2020年8月開始關心，一塊一塊查，先查農地，現在農地已清理完畢。檢察官去年有開挖這塊國有地，但沒挖全程興業，也有挖興業段61地號那塊，今早十幾台大卡車在61地號清理，說埋二公尺多，不符合再利用，罰72000元要求清理掉，無論產品是否合格，掩埋超過80公分，就是違反再利用。

國產署南區分署分署長黃莉莉表示，此地是否掩埋廢棄物，尊重環保單位的認定，後續一定會處理。已設二口監測井，30日進一步開挖取土樣確認是否為廢棄物，會送環檢所檢測。

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保聯盟黃安調常務理事表示，國有土地亂埋爐碴明顯違法，無論是廢棄物還是再利用，埋在國有地就是不對，國產署要嚴正表示意見，更應要求立刻清除處理，怎可拖這麼久沒進度。環保署南區督察大隊張輝川隊長表示，此國有地和隔壁的全程興業都沒有申請再利用！

▲立委陳椒華再次辦理台南學甲爐碴案現勘，學甲國有地再開挖採樣測地下水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局馬進吉股長則表示，當年爐碴再利用用途不需要申報。工業局表示8月11日有找工程會和台南環保局開會，已指出學甲爐碴案並非一般鋪面工程，而工業局再利用查核委辦單位台灣綠色生產力基金會副理蔡維馨表示，此案填埋這麼深，是偏整地而非鋪面工程，而再利用應要有工程設計，此案在國有地上使用已是不合法，應依法回復原狀。國產署南區分署則說後續配合環保單位指示，希望趕緊釐清。

台南市環保局指出，學甲工業區國有財產署土地使用「爐碴再利用產品」一案，環保局曾於2020年9月30日會同台南地方檢察署開挖採樣檢驗TCLP，均未超出管制標準值，目前本案台南地檢署偵辦中。如確認違規使用爐碴再利用產品，後續環保局將要求清理義務人提出清理計畫書進行清理，並請國有財產署依法要求佔用人返還土地並求償。

另外2020年迄今，環保局共進行4次地下水質採樣監測，8項重金屬皆低於地下水污染監測標準，未來將持續於枯、豐水期進行監測，追蹤地下水品質。環保局重申絕不掩護業者，仍持續以謹慎嚴格態度全力辦理，學甲案所有採樣檢測數據均公開在環保局網站首頁學甲農地爐碴清運及公開資訊（歡迎檢視https://web.tainan.gov.tw/epb/ ）。

「佳德鳳梨酥禮盒」

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
老闆打高端「狂列3選項」吸破萬讚！　網笑吐真心話：超前部署
趙薇IG留詭異3字！　發文暗示「人還在北京」網怒轟：是挑釁
殉職軍人靈柩返國　拜登悼念「1動作」被罵爆：超不尊重
北市松江路郵局有確診者足跡　緊急停業一天
小禎母女海邊穿超辣！　解放「大尺度泳裝」
割喉牙醫「免賠547萬」！法官：遺孀有獲金額不小的遺產
44歲男打高端猝死解剖　妻慟「他被增胖40kg」淚求真相
2021下半年財運還有救！　第1名遇貴人送錢來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

抓住暑假尾巴　台南各景區遊客創解封以來新高

台東百人淨灘撿塑護海洋　清出76公斤垃圾

台南逾二個月0確診　黃偉哲說明商圈防疫規範推廣電商平台

提升民眾災害應變能力　嘉義縣舉辦線上宣導抽獎活動

盧碧沖毀卑南溪水覆蓋區域　台東修復引水河道期有效防塵

台南疫情64天+0　黃偉哲：台南餐廳家人內用高規格防疫

嘉義縣文蛤災害現金救助及低利貸款　9月6日前受理申請

北回歸線太陽館二館初驗漏水嚴重　限期改善力求年底營運

移民署升級免費租借筆電或平板服務　新住民享受數位便利好生活

防堵非洲豬瘟廚餘專車專載　嘉縣「免處理費」協助廚餘善後

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

抓住暑假尾巴　台南各景區遊客創解封以來新高

台東百人淨灘撿塑護海洋　清出76公斤垃圾

台南逾二個月0確診　黃偉哲說明商圈防疫規範推廣電商平台

提升民眾災害應變能力　嘉義縣舉辦線上宣導抽獎活動

盧碧沖毀卑南溪水覆蓋區域　台東修復引水河道期有效防塵

台南疫情64天+0　黃偉哲：台南餐廳家人內用高規格防疫

嘉義縣文蛤災害現金救助及低利貸款　9月6日前受理申請

北回歸線太陽館二館初驗漏水嚴重　限期改善力求年底營運

移民署升級免費租借筆電或平板服務　新住民享受數位便利好生活

防堵非洲豬瘟廚餘專車專載　嘉縣「免處理費」協助廚餘善後

抓住暑假尾巴　台南各景區遊客創解封以來新高

王光輝過世　張泰山：傳承「問題不大」口頭禪精神

中國「Apple Watch 7」多款山寨品現身！　還未發表已充斥淘寶與商店

麟洋CP掀討論...王齊麟「大家忘了我們是運動員」　李洋父子同框

吳崑玉／別再迷戀自己騙自己的「中道理性」!

不到4hr就被掃光！桃園市場超紅炸雞翅　金黃酥脆肉嫩多汁太誘人

買股票送電影票！萬達小股東氣笑：已虧好幾萬「缺這幾百嗎？」

北市15%學生請防疫假　柯文哲曝觀察期：沒感染再跟家長溝通

莫德納明年採購量足供第3劑　陳時中：不排除「加買他牌」分散風險

台東百人淨灘撿塑護海洋　清出76公斤垃圾

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

地方熱門新聞

逢甲人潮也回來了　停車場一排車爆滿

台南釣客安平釣起遺體做功德

南警打擊毒品績效卓著

台南東區驚傳瓦斯外洩灑水警戒

花蓮向日廣場重開幕　海鮮料理濃濃花蓮味

一把琴點亮新生命　扶輪服務改善人生

台南首座環保葬專區啟用

產婦第1胎生育獎金提高到1萬元

防豬瘟下重手　全台9月1日起禁廚餘養豬

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

東南扶輪社捐贈救災用熱顯像儀　

嘉縣強力取締車體改造非法飆車

22年思念縱使陰陽相隔仍再次團圓

台南家長育兒放輕鬆！

更多熱門

相關新聞

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

富邦銀行理專被控偽造客戶財報，客戶因此虧4千萬元。時代力量立委陳椒華27日偕TRF受害聯盟成員，在立法院舉行「司法不應再沉睡！」記者會。TRF受害聯盟總召賴昇濱指出，金管會對衍生性金融商品TRF監理失職，管理鬆散，導致金融秩序敗壞，受害民眾「求助無門」！跟富邦銀行打了十年官司的TRF受害者曾定郎痛批「司法根本沒改革！」中小企業主一輩子打拼的錢被銀行侵吞，蔡英文總統不改革司法和金融亂象，要如何團結台灣？

台南首座環保葬專區啟用

台南首座環保葬專區啟用

產婦第1胎生育獎金提高到1萬元

產婦第1胎生育獎金提高到1萬元

台南家長育兒放輕鬆！

台南家長育兒放輕鬆！

安定港談判駁火　槍手落網魚塭撈出兇器

安定港談判駁火　槍手落網魚塭撈出兇器

關鍵字：

台南學甲開挖地下水陳椒華

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面