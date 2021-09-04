收到疫情簡訊了！鄉民喊「怕爆」曝光內容　超多人納悶：沒去啊

▲收到簡訊的鄉民直呼「怕！」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站4日下午2點報導《110萬人與機師群聚活動重疊！ 指揮中心將發送疫情警示簡訊》，指揮中心為了安全起見，今（4）日下午2時30分以後，將發送疫情警示簡訊，預計發送110萬筆。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「有人收到簡訊了嗎？」釣出鄉民分享訊息畫面，直呼「收到了，怕！」

長榮航空兩名機師確診，其中一名機師曾在自主健康管理期間聚餐，也對疫苗說謊，已遭長榮免職。指揮中心為了安全起見，今日下午2時30分以後，將發送疫情警示簡訊。就有網友直問「聽說有110萬人14:30會收到簡訊，因為跟最近長榮染疫機師足跡有關，有人收到簡訊了嗎？」並說自己沒收到，好奇簡訊內容長怎樣。

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▲其實，簡訊內容和陳時中的手卡公布的一樣。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有不少人秀出簡訊畫面，「有收到耶」、「收到，怕」、「收到了……發毛中」、「可惡，有收到」、「莫名其妙收到了，但社交距離比對無接觸」、「收到+1，可是根本不知道哪裡重疊呀」、「知道哪裡重疊又如何？做好健康管理，有不舒服就去篩檢。」

還有很多鄉民則是納悶，「有收到，可是沒去過桃竹苗，都是在台北市耶」、「收到了，但根本沒有去過桃園」、「是不是在藝文中心附近上班的都會收到啊= =」、「收到簡訊，可是根本沒去過那幾個縣市啊」、「收到。可是我活動範圍都在雙北0.0」、「有收到，但我都在北市，問號。」

至於簡訊內容，其實和陳時中發布的圖卡「國籍航空機師箱關確診者接觸或活動軌跡重疊者將發佈疫情警示簡訊」的內容一樣，「[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」