110萬警示簡訊發送了！　鄉民超震撼：萬華大爆發「也才60萬封」

記者邱晟軒／綜合報導

長榮2名機師確診，其中案16120就讀高中兒子也染疫，500名同學與家長需集中檢疫。指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送約110萬筆警示簡訊。不過，就有網友與5月中旬萬華茶藝館疫情爆發時比較，直指「當初萬華那麼嚴重，也才發了60萬則簡訊耶！」

指揮官陳時中今在防疫記者會上表示，下午2半後，會發送大約110萬筆疫情警示簡訊，針對確診者活動軌跡範圍，在8月13日至9月2日的匡列活動時間，曾經在這些時間與確診者接觸、與活動軌跡重疊，有疑似症狀出現者，可以就醫評估，到社區篩檢站採檢。警訊內容如下：

[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

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▲110萬筆警示簡訊2點半發送，有網友收到了。（圖／翻攝PTT）

不過，就有一名網友在批踢踢八卦板發文指出，「上次萬華病毒大流行也發過細胞簡訊，上次萬華那麼嚴重，也才發了60萬則簡訊耶，這次也才3個機師卻可以搞出110萬則簡訊！而且那個時間點也才慢慢解封而已，是怎麼樣的足跡才可以群聚成這樣？讓110萬收到可能有染疫風險的簡訊。」

原PO表示，「重點是發這種簡訊，上次好歹萬華那次你還可以知道自己大概何時經過萬華，但這次發細胞簡訊，誰知道自己何時跟他們可能接觸，還有可能接觸多久？拜託才3個機師，疫調做不出來嗎，哪個縣市該做的疫調啊？難道機師的足跡比茶室小姐還難以啟齒嗎，公布足跡！不肯公布足跡比對電信位置，看看大概在個區域公布出來阿，發這種簡訊是要多少人人心惶惶，難道要110萬人都去做PCR採檢喔？」

▼疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）

針對今天2點半發送的疫苗警示簡訊，有許多網友收到簡訊後，也不約而同紛紛表示，「我收到了欸，啊也不講是哪」、「我收到了」、「收到簡訊了，X，根本沒有去過桃園啊」、「有收到，但根本沒去過桃竹苗，都是在台北市耶」、「+1但我都沒有去這些地方啊！？」、「發毛中」。

指揮中心提醒，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。