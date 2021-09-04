　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

110萬警示簡訊發送了！　鄉民超震撼：萬華大爆發「也才60萬封」

記者邱晟軒／綜合報導

長榮2名機師確診，其中案16120就讀高中兒子也染疫，500名同學與家長需集中檢疫。指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送約110萬筆警示簡訊。不過，就有網友與5月中旬萬華茶藝館疫情爆發時比較，直指「當初萬華那麼嚴重，也才發了60萬則簡訊耶！」

指揮官陳時中今在防疫記者會上表示，下午2半後，會發送大約110萬筆疫情警示簡訊，針對確診者活動軌跡範圍，在8月13日至9月2日的匡列活動時間，曾經在這些時間與確診者接觸、與活動軌跡重疊，有疑似症狀出現者，可以就醫評估，到社區篩檢站採檢。警訊內容如下：

[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼110萬筆警示簡訊2點半發送，有網友收到了。（圖／翻攝PTT）

▲110萬筆警示簡訊2點半發送，有網友收到了。（圖／翻攝PTT）

不過，就有一名網友在批踢踢八卦板發文指出，「上次萬華病毒大流行也發過細胞簡訊，上次萬華那麼嚴重，也才發了60萬則簡訊耶，這次也才3個機師卻可以搞出110萬則簡訊！而且那個時間點也才慢慢解封而已，是怎麼樣的足跡才可以群聚成這樣？讓110萬收到可能有染疫風險的簡訊。」

原PO表示，「重點是發這種簡訊，上次好歹萬華那次你還可以知道自己大概何時經過萬華，但這次發細胞簡訊，誰知道自己何時跟他們可能接觸，還有可能接觸多久？拜託才3個機師，疫調做不出來嗎，哪個縣市該做的疫調啊？難道機師的足跡比茶室小姐還難以啟齒嗎，公布足跡！不肯公布足跡比對電信位置，看看大概在個區域公布出來阿，發這種簡訊是要多少人人心惶惶，難道要110萬人都去做PCR採檢喔？」

▼疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）

針對今天2點半發送的疫苗警示簡訊，有許多網友收到簡訊後，也不約而同紛紛表示，「我收到了欸，啊也不講是哪」、「我收到了」、「收到簡訊了，X，根本沒有去過桃園啊」、「有收到，但根本沒去過桃竹苗，都是在台北市耶」、「+1但我都沒有去這些地方啊！？」、「發毛中」。

指揮中心提醒，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
收到警示簡訊！網友怒「到底足跡在哪？」　衛福部臉書遭灌爆
快訊／曾跟染疫機師接觸！台中空姐一家匡列隔離
「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天
快訊／國家警報又響！大雷雨狂轟這縣市　「警戒範圍」出爐
陸開鍘名單瘋傳「驚見大咖歌后」　9外籍藝人中槍
家住北科附工旁「沒收到警示簡訊」　他質疑：我太邊緣？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收到警示簡訊！網友怒敲碗「到底足跡在哪？」灌爆衛福部臉書

墾丁天鵝湖飯店推「重機友善專案」搶攻後疫情商機　每房2200元起

快訊／曾跟染疫機師接觸！台中女空服員被匡列

「這地區」超多人收到警示簡訊！　網全怕爆：只出門兩天

北科附工師生7日再快篩！校園漏夜清消　師生+家人不排除二度PCR

快訊／國家警報又響了！大雷雨狂轟這縣市　「警戒範圍」出爐

住在北科附工隔壁　卻「沒收到警示簡訊」！他質疑：我太邊緣？

台中人注意！學生打BNT下周發意願書　中秋後2方式開打

機師群聚「9／6後二級警戒延長」！莊人祥證實：目前是這樣規劃

110萬警示簡訊發送了！　鄉民超震撼：萬華大爆發「也才60萬封」

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

收到警示簡訊！網友怒敲碗「到底足跡在哪？」灌爆衛福部臉書

墾丁天鵝湖飯店推「重機友善專案」搶攻後疫情商機　每房2200元起

快訊／曾跟染疫機師接觸！台中女空服員被匡列

「這地區」超多人收到警示簡訊！　網全怕爆：只出門兩天

北科附工師生7日再快篩！校園漏夜清消　師生+家人不排除二度PCR

快訊／國家警報又響了！大雷雨狂轟這縣市　「警戒範圍」出爐

住在北科附工隔壁　卻「沒收到警示簡訊」！他質疑：我太邊緣？

台中人注意！學生打BNT下周發意願書　中秋後2方式開打

機師群聚「9／6後二級警戒延長」！莊人祥證實：目前是這樣規劃

110萬警示簡訊發送了！　鄉民超震撼：萬華大爆發「也才60萬封」

新成屋能直接住「為何要買預售屋」　首購族曝原因：沒壓力

孫燕姿驚傳成「陸官方下一波開鍘黑名單」　經紀公司強硬回應了

前男友終開口：在別人把妳搶走前！《換乘戀愛》現4角戀⋯韓網炸了

視察佳里區海埔排水工程　黃偉哲：降低營頂、佳里興社區淹水

飄香30年台北老店！世界級好吃「魯肉飯」　淋上滷汁色澤油亮夠味

美網／詹皓晴搭檔2017年亞軍組合　混雙首輪搶10失利淘汰

黨魁交鋒／張亞中開炮：不怕網軍！　台灣1450沒思想都賺錢的

黑貓穿螢光綠「荷葉邊新衣」爆氣　厭惡鳳眼笑噴萬人：妳不用睡了

黨魁爭霸／「年輕人誤以為國民黨親中賣台」　朱立倫拋三大青年政策

台中桃花源！置身小橋流水間的江南古屋　美味燜鴨入口即化超好吃

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

5天3機師突破性感染！　都去過這地方

機組員「隔離14天難受」奔摩鐵連結！網怒：給方便當隨便

指揮中心將發送110萬筆警示簡訊　

機師828就有症狀！醫：為何兒9月去上學

老公不回家「1個月給50萬」願意嗎？人妻炸樓

獨／波蘭贈送台灣40萬劑疫苗！

更多熱門

相關新聞

台中人注意！學生打BNT下周發意願書　中秋後開打

台中人注意！學生打BNT下周發意願書　中秋後開打

首批BNT疫苗2日已抵台，中央疫情指揮中心宣布預計9月16日開打，優先給國內12至17歲學生在校園接種。台中市政府表示，本次將採自願但須家長同意，下周將行文高中以下學校，針對有意願接種學生造冊，最快在中秋節連假後啟動接種。

快訊／長榮機師染Delta　北市匡列26位接觸者

快訊／長榮機師染Delta　北市匡列26位接觸者

朱侯爆「有心結不團結」　侯友宜：都是老朋友

朱侯爆「有心結不團結」　侯友宜：都是老朋友

空姐入住！飯店前員工爆「電話轉到機長房間」

空姐入住！飯店前員工爆「電話轉到機長房間」

即／機師足跡攻入！竹縣25人集中檢疫　PCR結果出爐

即／機師足跡攻入！竹縣25人集中檢疫　PCR結果出爐

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫機師本土防疫警示簡訊簡訊萬華

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

參加女體盛　「裸躺正妹」發抖說實話

北韓劇「6美女脫衣洗澡38秒片」外洩！

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面