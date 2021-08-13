　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

86刑警完成「6年輪調」還要管制2年　基層怨：我們犯什麼錯了？

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市86刑警輪調，現場有刑警不滿「要管制2年」，對此有基層刑警表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府推動刑警、派出所警員「6年輪調」，12日也舉辦86名刑事人員遷調，包括33名小隊長以及53名偵查佐，但卻有刑警不滿「要管制2年」不能調動，當場詢問北市警大高層，對此北市警局人事室也做出回應。

據悉，北市警局執行「6年條款」，刑警包括小隊長、偵查佐，原本還內勤同仁共計2百多人，但有鑒於「轄區治安穩定度」，最後刪減成接任刑責區達6年的刑事人員，共計86人進行調動。

北市警局也在12日分成上、下午2個梯次執行輪調，其中萬華分局小隊長出缺6人居冠，士林分局4名小隊長缺居次，最後也順利依照排名進行選填自願。

據悉，此番調動起因為佳麗寶酒店行賄案，遭檢調發動數波搜索，另外還有加上近期的松山之亂、北投趙介祐橫行事件，所以才要大力整頓風紀。

但在選填缺額在北市刑大禮堂舉辦，卻發生有刑警不滿「要管制2年」不能調動，私下氣憤表示，又沒有犯錯，為什麼要進行管制，這樣根本就是認為我們有風紀疑慮才調動，也有警員透露，有不被尊重的感覺。

對此，北市警局人事室主任劉永福則表示，在警察局服務滿1年的警員，才可以進行申請調動的動作，如果是刑事人員因爲服務滿2年才可進行調動，不管是否因6年條款調動，都應遵照北市警局的規定統一辦理。

盜圖「天菜空姐」詐4男160萬　幕後對話本尊曝光：幻想碎滅

北市警局頒「6年輪調」86刑警完成　基層選調第一志願因素曝光

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
快訊／父親出殯前大鬧靈堂　汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍
「8大瘦身減脂食材」曝光　睡前吃也不怕胖
霍尊約砲醜聞丟2節目　本人首現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

86刑警完成「6年輪調」還要管制2年　基層怨：我們犯什麼錯了？

快訊／父親出殯前大鬧靈堂　汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

永和社區5確診！10酒店妹進出…他驚曝「與人連結」隱形傳播鏈

妻子廁所「拉出女嬰」裝袋扔垃圾車　20年夫曝：我的錯！玩笑成真

快訊／三寶台中迷路「導航叫我左轉」　違規撞死29歲騎士

趴臥1樓水底！成大男碩生撿手機溺斃　3樓高涼亭水淹2樓半

我不知道懷孕了！女會計「以為變胖」棄嬰：每月都有MC　5萬交保

母含淚要一句道歉！90kg保母壓嬰19分悶死　自信：保母考試都100分

快訊／恐怖運將「起子捅頸」10多下　醉客噴血倒地逃死恐癱瘓

北市警局頒「6年輪調」86刑警完成　基層選調第一志願因素曝光

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

屏東孕婦「離奇逆向」撞對向車 夾腿護2歲孩...當場破水胎兒不保

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

86刑警完成「6年輪調」還要管制2年　基層怨：我們犯什麼錯了？

快訊／父親出殯前大鬧靈堂　汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

永和社區5確診！10酒店妹進出…他驚曝「與人連結」隱形傳播鏈

妻子廁所「拉出女嬰」裝袋扔垃圾車　20年夫曝：我的錯！玩笑成真

快訊／三寶台中迷路「導航叫我左轉」　違規撞死29歲騎士

趴臥1樓水底！成大男碩生撿手機溺斃　3樓高涼亭水淹2樓半

我不知道懷孕了！女會計「以為變胖」棄嬰：每月都有MC　5萬交保

母含淚要一句道歉！90kg保母壓嬰19分悶死　自信：保母考試都100分

快訊／恐怖運將「起子捅頸」10多下　醉客噴血倒地逃死恐癱瘓

北市警局頒「6年輪調」86刑警完成　基層選調第一志願因素曝光

86刑警完成「6年輪調」還要管制2年　基層怨：我們犯什麼錯了？

昔稱陳其邁超性感！市議員心疼「做到白髮眼睛腫」：超過歷屆市長

新北三峽青年農民黃昶閔　結合科技與農業生產安心蔬菜

5倍券頻挨轟！前綠委讚馬英九「這點很誠實」：蘇貞昌跳不出迷思

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護齊心抗疫守護北海岸

阿富汗人逃離家園　歐洲憂重演2015「難民危機」

「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

「惡魔反氣旋」籠罩義大利　西西里飆48.8度高溫…歐洲史上最熱

回應「分一杯羹」質疑　錢薇娟：PLG是非常好榜樣

企業團體攜手贈移動式正壓篩檢站　助台大金山分院提升篩檢效能

九把刀岳母打AZ疫苗「4天後過世」　臉書長文哀悼：忍痛解剖等答案！

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

3樓高涼亭水淹2樓半　成大男碩生溺斃趴臥1樓水底

即／高雄情侶大吵！她竟「持筷子自殘」

臥病兒求死　父「因為太愛了」送他走

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

更多熱門

相關新聞

北市警6年輪調　基層第一志願曝

北市警6年輪調　基層第一志願曝

北市長柯文哲任內推動，北市刑警、警員在刑責區、警勤區擔任滿6年調動，光刑事人員就有86人，其中包括33名小隊長、53名偵查佐，也在12日完成調動，有基層刑警表示「接受事實」，離家近為優先考量。

屏東退休柯南轉攻可可栽種　品質獲「全球50強」

屏東退休柯南轉攻可可栽種　品質獲「全球50強」

地下匯兌黑吃黑　北市警破黑幫犯罪集團

地下匯兌黑吃黑　北市警破黑幫犯罪集團

假扮刑警太胖遭拆穿　他惱羞暴力洗劫按摩妹

假扮刑警太胖遭拆穿　他惱羞暴力洗劫按摩妹

婦接「北市警局」來電　兒識破詐騙

婦接「北市警局」來電　兒識破詐騙

關鍵字：

刑警6年輪調北市警局

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

停車見毛情侶「辦事ing」網羞爆

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

威力彩前年8／12就開出過頭獎

搭錯車迷路志工神救援　牙買加贈金牌

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面