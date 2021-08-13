86刑警完成「6年輪調」還要管制2年　基層怨：我們犯什麼錯了？

▲北市86刑警輪調，現場有刑警不滿「要管制2年」，對此有基層刑警表達不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府推動刑警、派出所警員「6年輪調」，12日也舉辦86名刑事人員遷調，包括33名小隊長以及53名偵查佐，但卻有刑警不滿「要管制2年」不能調動，當場詢問北市警大高層，對此北市警局人事室也做出回應。

據悉，北市警局執行「6年條款」，刑警包括小隊長、偵查佐，原本還內勤同仁共計2百多人，但有鑒於「轄區治安穩定度」，最後刪減成接任刑責區達6年的刑事人員，共計86人進行調動。

北市警局也在12日分成上、下午2個梯次執行輪調，其中萬華分局小隊長出缺6人居冠，士林分局4名小隊長缺居次，最後也順利依照排名進行選填自願。

據悉，此番調動起因為佳麗寶酒店行賄案，遭檢調發動數波搜索，另外還有加上近期的松山之亂、北投趙介祐橫行事件，所以才要大力整頓風紀。

但在選填缺額在北市刑大禮堂舉辦，卻發生有刑警不滿「要管制2年」不能調動，私下氣憤表示，又沒有犯錯，為什麼要進行管制，這樣根本就是認為我們有風紀疑慮才調動，也有警員透露，有不被尊重的感覺。

對此，北市警局人事室主任劉永福則表示，在警察局服務滿1年的警員，才可以進行申請調動的動作，如果是刑事人員因爲服務滿2年才可進行調動，不管是否因6年條款調動，都應遵照北市警局的規定統一辦理。

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