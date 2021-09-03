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蛋黃酥網路聲量最高　中秋送禮9大熱議月餅品牌出爐

▲豆沙蛋黃雪花酥。（圖／台北御珍提供）

▲豆沙蛋黃雪花酥。（圖／台北御珍提供）

記者黃士原／台北報導

今年中秋節即將登場，月餅又成了熱門話題，而市面上的月餅品牌百百種，不同品牌又各有其獨特的口味及特色，究竟該怎麼選呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「月餅」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的十大月餅口味，其中板橋「小潘蛋糕坊」網路聲量最高。

市面上的月餅品牌眾多，許多名店以獨具特色的糕點備受矚目，其中隱身在板橋小巷弄中的「小潘蛋糕坊」一直以來以其「鳳凰酥、蛋黃酥」深受民眾喜愛，網路聲量最高，不少網友表示「吃完小潘後，小潘潘目前永居第一」、「小潘蛋黃酥真的太強！但到底怎麼買的到」。

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▲美心正宗始祖「流心奶黃月餅」。（圖／香港美心食品提供）

▲美心正宗始祖「流心奶黃月餅」。（圖／香港美心食品提供）

而老牌「香港美心」同樣廣受網友討論，民眾對其廣式月餅的美味讚不絕口，表示「美心真的是廣式月餅的霸主」，也有人格外喜愛其「流心奶黃」月餅，大讚「美心的流心奶黃就真的很香」，而每年中秋前夕，美心的流心奶黃月餅禮盒總是賣到缺貨。另外，位於彰化的蛋黃酥名店「不二坊」則是以「蛋黃酥」最受歡迎，每年中秋節的排隊盛況也時常登上新聞版面，有些網友對不二坊的蛋黃酥情有獨鍾，留言表示「不二坊的我覺得超好吃 心目中第一名」，也有民眾以詼諧的口吻調侃道「沒吃過不二坊，別說你吃過蛋黃酥」。

▲微熱山丘「鳳梨奶黃月餅禮盒」。（圖／微熱山丘提供）

▲微熱山丘「鳳梨奶黃月餅禮盒」。（圖／微熱山丘提供）

《Social Lab社群實驗室》也觀察近三個月來網友的討論文本，能發現討論區裡「鹹蛋黃」這一材料受到最多關注，許多民眾的中秋送禮選擇，如「蛋黃酥」、「蛋黃椪」等，皆是以蛋黃、鹹蛋黃作為主角，也有網友認為中秋節送蛋黃酥非常應景，表示「送蛋黃酥比較有中秋節的感覺」，而每年中秋節前的蛋黃酥禮盒總是炙手可熱、供不應求，可見得鹹蛋黃口味的月餅在民眾心目中的地位。

▲《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「月餅」話題的網路聲量表現。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲中秋送禮9大熱議月餅品牌出爐。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除了鹹蛋黃外，台灣特產的「鳳梨」則因「鳳梨酥」、「鳳凰酥」等搶手商品引發網友熱烈討論，知名品牌如「微熱山丘」、「佳德」不僅深受國人歡迎，在國外也享有高人氣，就有網友說到「鳳梨酥過節送給外國人真的超適合！」。另外，深受台灣人喜愛的「芋頭」，也是民眾討論的焦點之一，許多商家所推出的芋頭口味月餅亦在網上帶起討論風潮。

▲《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「月餅」話題的網路聲量表現。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲10大月餅材料網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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