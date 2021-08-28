快訊／四海幫趙霸子告別式　5巨頭上千海字黑衣人送行！1通緝被逮

記者邱中岳／台北報導

四海幫前幫主趙經華在台病逝，28日舉辦告別式，當天四海幫大老齊送趙最後一程，另外現場還有千餘名四海成員及，均戴上「海」的口罩識別，另外，也有竹聯、松聯以及北聯幫等到場致意。

▲四海幫前幫主趙經華告別式，近百警力到場避免衝突發生。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，四海幫前幫主趙經華因罹癌在台病逝，子女從海外返國替父親處理後事，四海幫也以「中華四海同心會」理事長名義，在28日在第一殯儀館送趙經華最後一程。

▲四海幫送前幫主最後一程，千餘幫均帶著「海」字樣的口罩。（圖／記者邱中岳攝）

28日上午7時許，四海幫成員開始在第一殯儀館「景行廳」集結，並遵守防疫規定，以室內不超過80人為原則，另外是外則分散，進入殯儀館內的人員不超過3百人。

殯儀館內為共計有上千名帶著「海」字樣的口罩的四海幫成員，另外，由四海幫現任幫主「純偉」、副幫主「平哥」、「俊哥」以及寶哥，還有現任四海幫秘書長「松哥」5大巨頭，在場送趙霸子最後一程。

▲四海幫前幫主趙經華告別式，由現任幫主「純偉」帶領5巨頭到場公祭。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，現場主要由四海幫各分堂口，輪流進入靈堂公祭，另外，北聯幫幫主「平哥」、松聯幫「小七」以及竹聯幫天龍堂等幫派，也都前往告別式會場。

現場也傳出1名成員身體不適，由其餘3名身穿黑西裝的男子攙扶到旁邊休息，現場也傳出該男27日有施打高端疫苗，但是否因疫苗造成身體不適，還是公祭現場炎熱，則不得而知。

警方也派出近百名警力前往蒐證，另外也有派出所警員到場，也申請特勤警力荷槍實彈前往避免有衝突發生，而到目前現場仍相當穩定，但警方也在場查獲1名未成年少年以及1名通緝犯，也將通緝犯帶回警所。