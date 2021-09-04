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苗栗苑裡黑豬場抓包「廚餘餵養」　豬戶挨罰8萬！送驗結果曝

▲苑裡黑豬場抓包「廚餘餵養」　豬戶挨罰8萬！送驗結果曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲苗栗苑裡鎮2間黑豬養殖場，遭查獲使用廚餘餵豬。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

為防堵非洲豬瘟入侵至養豬場，非洲豬瘟中央災害應變中心日前進行擴大查緝，2日於苗栗查獲2件養豬場違法使用廚餘案。縣府表示，遭查獲的2起養豬場皆位於苑裡鎮某黑豬廚餘豬場，因違反規定仍使用含動物性肉製產品廚餘餵養豬隻，將依飼料管理法及動物染病防治條例各裁罰3萬及5萬元。

縣府表示，8月22日起轄內由警政、衛生、環保、農業處畜產科及動物保護防疫所進行聯合查緝30日召開應變會議，啟動相關措施，農政單位於8月30日前已將縣轄養豬場訪視過，豬隻健康狀況良好無異常，飼主近期也無購買來至越南等疫區國家豬肉產製品。

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依據行政院農業委員會110年5月全國養豬調查，縣轄170場約6萬頭豬，飼養100頭以下93場，經環保單位檢核通過廚餘蒸煮中心溫度攝氏90度一小時以上的28場。

國內防堵非洲豬瘟近三年，為不讓口蹄疫教訓重演，全國同步於9月1日至30日暫停養豬場使用廚餘養豬措施，縣府農業處畜產科及動物保護防疫所自8月30日起再次進行豬場稽查，針對飼養100頭以下小規模養豬場列為優先查核，9月2日於苑裡鎮查到2黑豬廚餘豬場，所幸目前疑似豬肉產製品送驗後結果都為陰性，而違反規定部分，仍將依飼料管理法及動物染病防治條例各裁罰3萬及5萬元。

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