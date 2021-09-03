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桃園第二行政園區只聞樓梯響　謝美英批：沒有說明及進度

▲桃園第二行政園區只聞樓梯響

▲市議員謝美英批，桃園第二行政園區只聞樓梯響！（圖／林麗如提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英3日於市議會臨時會、市府專案報告中指出，桃園市政府興設「第二行政園區」這個議題，從2017年啟動迄今4年了，2018年還斥資300萬元做了可行性評估，目前已過兩年，沒有任何說明及進度。公帑是民脂民膏，每一分人民的血汗錢都不該浪費！

謝美英說，桃園市政府花了300萬元委託顧問公司，進行市府第二行政園區「可行性評估暨先期規劃報告」，這個評估報告2019年10月已結束，迄今天已過兩年，沒有任何說明及進度。謝美英認為，花了300萬，只在秘書處官網公告：大概3個方案—中路埤塘公園、捷運綠線G12周邊及中壢青埔高鐵特區站前車站專用區。實際狀況就是：第二行政園區地點仍然懸而未決，僅以「中繼方案」支應部分局處需求。

市府答詢表示，中繼方案由工務局代辦修繕工程，謝美英認為，第二行政園區分段進行、提出中繼方案，未能一氣呵成，局處租屋分散辦公，未來又要再搬一次，都是成本的浪費，市政府應該一氣呵成，評估規畫定案之後，一次搬遷到位。謝美英表示，以三個方案之一的青埔為例，該處土地為軌道局所有，市府應該尋求桃園市的立委積極爭取，難道要等鄭院長、鄭總統再來定奪嗎？她呼籲市府：事情不要做一半，不要讓300萬元放水流！

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