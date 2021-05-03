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活化舊桃園地方法院周邊區域　議員提交通街容「微整形」

▲活化舊桃園地方法院周邊區域，黃家齊提出交通街容「微整形」。（圖／黃家齊提供）

▲活化舊桃園地方法院周邊區域，黃家齊提出交通街容「微整形」。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

緊鄰桃園市政府行政園區的舊桃園地方法院園區及原桃園農田水利大樓，已於今年2月前全部完成搬遷，市府朝規劃做為第二行政園區，市議員黃家齊3日於市政總質詢中，針對市府準備讓環保局、捷工局等單位進駐該些辦公廳舍，建議市府應趁規劃搬遷之際，一併進行周遭區域的活化及交通微整型。

黃家齊認為，法院園區內有很多棵大樹，是法治路這一代的綠肺所在，尤其正光路往交流道方向的馬路寬、車潮多，空氣品質越來越差，很需要這一片綠林，請秘書處設計監造時能進一步將樹穴、草地區也一併整理美化，日後圍牆打開，周邊民眾可以坐在樹下休憩乘涼散步。且園區內保留的停車空地，白天供環保局同仁們上下班及民眾洽公使用，但晚上應開放讓附近民眾夜間免費停車，讓園區成為一處更貼近民眾需要、更友善的行政空間。▲活化舊桃園地方法院周邊區域，黃家齊提出交通街容「微整形」。（圖／黃家齊提供）

▲位於舊桃園地方法院的原桃園農田水利大樓。（圖／黃家齊提供）

另外舊司法園區附近有警察宿舍、法官、檢察官宿舍，一處在正光路71巷內、另一處在守法路35巷。前者已經確定拆除，興建警察宿舍，黃家齊認為旁邊的正光路71巷也應併同拓寬，目前是條臭水溝，拓寬後將可直通正光路，周邊居民多了一條便道，而且有助於未來警察宿舍大樓的消防救災與居住安全。拆除的71巷內有好幾位90歲高齡的長輩，從他們嘴裡可以聽到很多早年的法院文化或民間趣聞，若能以影片、採訪，紀錄長輩們在拆除前宿舍內的日常，可留住人們對法院宿舍的生活記憶。

至於另一處守法路35巷內的法官宿舍，黃家齊則建議應予保留。他指出雖然現在很多棟已經都無人居住，但走在靜巷內還是可以感受一股屬於舊法院的獨特氛圍，而且屋子的狀況維護得比71巷更好，只需做簡單整理就可繼續使用。建議由市府出面爭取撥用，日後做為中路區的文化場域，供民間社團辦小型展覽或演講使用，成為市區裏頭的一處特色景觀。另對於原農田水利會，他也建議增設U-BIKE站點、將不適合做為行道樹的橡木移置樹木銀行，重新整理人行道鋪面等，方便行人及輪椅族通行。

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