「中壢藝術園區」入口意象設計不搭嘠？　居民質疑像工業區

▲「中壢藝術園區」入口意象設計不搭嘠？（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區南園二路和中園路，分別是中壢藝術園區和中壢工業區的入口，不久前，中壢區公所並特別為藝術園區設計入口意象，但呈現的元素卻與「藝術」有距離。居民向市議員謝美英反映，公所設計的入口意象元素有：螺絲起子、活動板手、鐵鎚、六角螺絲，引發居民熱議，是否將工業區的入口意象，錯放藝術園區？

謝美英議員指出，中壢藝術園區經斥資近2,000萬重新整建工程，新增圓形溜冰場、雕塑作品，並更新河堤步道舖面，前年8月重新開放啟用，提供市民嶄新的公共設施。啟用以來，備受居民喜愛，然，不久前，中壢區公所特別為藝術園區設計入口意象，但呈現的元素卻與「藝術」有點距離。

中壢藝術園區入口位於南園二路上，但區公所設計的入口意象位於中壢工業區入口的中園路上，上面清楚標示的「中壢藝術園區」入口意象設計元素有：螺絲起子、活動板手、鐵鎚、六角螺絲。因此，居民質疑：該入口意象是不是中壢「工業區」錯寫成中壢「藝術園區」？

中壢藝術園區所在地的永福里長黃寶貞也代民眾請願，許多人在步道運動，看到工業元素的入口意象，不知情的民眾依舊不知道藝術園區所在位置，建議區公所調整入口意象，還藝術園區一個真正符合的藝術入口意象。

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