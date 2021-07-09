很危險！台鐵內壢站周邊人車爭道　謝美英籲市府重視

▲台鐵內壢站周邊人車爭道，市議員謝美英籲市府重視。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園鐵路地下化爭議多年，距離完全地下化尚有一大段路要走，中壢區台鐵內壢站周邊人車爭道，尤其平交道前行人安全經常讓人捏把冷汗。市議員謝美英受理民眾陳情指出，台鐵內壢站附近有三大眷村，人口密集，許多高齡長輩經常陷於車陣，寸步難行，沿途人車爭道，險象環生，呼籲市府重視，加快改善措施。

市議員謝美英9日表示，蔡小姐兩年前從大陸返台定居，照顧老人家，發現內壢後站生活機能充足，但各項交通安全性尚待提升，她接獲反映，前往民眾反映地點實地走訪，並邀集交通局、區公所會勘，共同研商改善。

會勘決議：以不縮減現有行車動線、不額外增加公帑的方式，將精忠二街至精忠街783巷路側邊溝直接增繪綠鋪，並將中華路一段西側車道劃設90公分綠鋪，增加行人過馬路的安全性。

由於，該處交通要道就位於北營區前，原本軍方預計搬遷，後因故延宕，在鐵路地下化之前，這段人車往來頻繁的路段，確有必要改善、增進交通動線安全。除了完成綠鋪人行道鋪設，精忠街雙向路段及精忠二街口，各增設一組太陽能閃光設施及慢字、停字標誌，提醒用路人。

謝美英表示，除了道路交通安全，鄰近的莊敬廣場內體健設施潮濕易滑，日前也請區公所於三級警戒期間改善、修繕完畢，維護民眾安全。謝美英同時提醒，內壢後站居住人口稠密，台鐵內壢站每日進出旅客人次近兩萬人次，但新冠肺炎疫情發生以來，台鐵後站出入口量測體溫還是以人工進行，她呼籲市府重視，並要求台鐵改成儀器量測，確保民眾及台鐵工作人員安全。

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