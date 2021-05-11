受市美館工程波及「青塘園遊客中心」營運慘！　鄭文燦擬提早解約

▲市議員謝美英指出，受市美館工程波及「青塘園遊客中心」營運慘！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館興建工程目前於青埔青塘園進行，使園內的「青塘園遊客中心」營運深受影響，市府養工處僅核定44天減免房租，市議員謝美英11日於市政總質詢中，建議青塘園遊客中心停業，全面檢修，以配合未來的桃園市立美術館重新開幕，打造青埔亮點。

市長鄭文燦表示，青塘園遊客中心由中壢區公所興建，自2017年8月1日起委託永寧經營管理顧問有限公司經營至2020年7月31日止，合約3年為期，權利金為146萬元，後經過續約評鑑機制合格，續約至2023年7月31日止，後續請工務局回溯檢討青塘園遊客中心驗收後仍有缺失之原因。

此外，市府養護工程處自2017年接管青塘園遊客中心迄今，已辦理排水設施、飲用水系統改善、冷氣加裝及防水、隔熱、空調設備更新等作業，但近期恰逢青塘園整修及興建中的桃園市立美術館，影響整體青塘園遊客中心的營運，考量合約到期日為市立美術館完工日前，工地影響遊客意願甚鉅，因此市府規劃提早解約，並依合約期限發還廠商租金，解約後可重新整修，並討論未來營運方向；未來新的青塘園遊客中心及桃園市立美術館將共同重新開張。

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