高規格防疫、農曆七夕求姻緣　桃園護國宮「一門搞定」

▲入廟參拜信眾經過防疫門進入護國宮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情降級不解封，桃園區護國宮採高規格防疫措施，2日啟用客製化打造、如同機場安檢設施的「防疫門」，入廟參拜信眾經過防疫門進入護國宮，自動化全身消毒，360度無死角。護國宮供奉主神中壇元帥，廟方偏殿供奉的月老星君，求姻緣相當靈驗，「防疫門」啟用後，讓即將到來的農曆七夕，求姻緣的信眾，安全防疫，一門搞定！

▲護國宮供奉的月老星君，靈驗佑人。（圖／記者楊淑媛攝）

為了測試防疫門噴霧速度及效果，護國宮2日特地請來市議員段樹文、謝美英前來見證，謝美英議員長期擔任童心蓮心公益慈善活動主持人，段樹文議員同時身兼八德霄裡玉元宮主任委員，兩人對於護國宮啟用防疫門，高規格因應防範工作，咸感認同及肯定。

▲護國宮每年舉辦月老賜良緣活動。（圖／記者楊淑媛攝）

護國宮副總幹事陳昱豪表示，該宮供奉的月老星君，靈驗佑人，月老星君有另一尊稱-萬緣之神，護國宮每年舉辦月老賜良緣活動，全台獨特金、木、水、火、土月老五行姻緣燈，無論單身、情侶、夫妻、求貴人、待業者、斬小人、再婚者、斬爛桃花、求子嗣都可以於活動當天向月老祈求。

護國宮表示，配合政府防疫措施，宗教場所有條件開放，不開放遶境、進香及遊行，入廟參拜及今年農曆七夕(8月14日)前的七夕點燈相關活動，皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。民眾入廟須配合出入口管制，量測體溫、戴口罩等防疫措施，但不開放擲筊。

另外，殿內僅能容納49人，廟方工作人員也在地面標示，呼籲民眾保持社交安全距離，受限室內人數管制，避免廟埕大排長龍，所以廟外中門此參拜點暫時不會撤掉，民眾也可選擇在外參拜。

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