疫情逐漸趨緩　台南安南警嚴加取締酒後駕車

▲為因應疫情逐漸趨緩，可能宴飲應酬機會增加而導致酒後駕車情事變多，台南市警三分局加強取締酒後駕車行為，總計7、8兩月取締能量較去年同期增加33件之多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為因應疫情逐漸趨緩，可能宴飲應酬機會增加而導致酒後駕車情事變多，台南市警三分局自7月初起即加強取締酒後駕車行為，三分局統計，於疫情較嚴峻期間，2021年5、6月合計取締酒後駕車39件，7月取締增加至51件，疫情降為二級警戒後，8月則取締50件，總計7、8兩月取締能量較去年同期增加33件之多。

三分局表示，疫情趨緩，民眾外出機會增加，警方執法強度亦隨之加強，民眾千萬不要以身試法酒後駕車。依據道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛人酒測值達0.15MG/L（或血液中酒精濃度達0.03）以上，駕駛機車罰鍰為1萬5000元至9萬元、汽車罰鍰3萬元至12萬元，並當場移置保管該汽機車及吊扣駕照，甚至吊銷駕照，並不得再考領，如果是拒絕酒測1次可罰18萬且得累次加罰。若酒測值超過0.25 MG/L（或血液中酒精濃度達0.05）以上，更是觸犯刑法第185-3條不能安全駕駛罪(公共危險罪)，是會處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金，因此酒後駕車絕對不划算，一旦肇事更得不償失。

三分局提醒，為保障民眾「行」的安全，並降低酒駕肇事件數及可能隨之而來之危害，警方取締的力道只會增加不會減少，希望民眾千萬不要抱持僥倖之態度，務必配合政府政策－「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」，以確保自身及其他用路人之交通安全。

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