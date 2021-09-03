交往3個月被甩！火爆男「怒刺女友媽8刀」奪命　今審結將宣判

▲黃嫌不滿詹姓女友提分手，怒持刀前往女友住處談判，期間猛刺8刀殺害女友母親。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名黃姓男子(27歲)因不滿29歲詹姓女友要分手，於今年3月25日清晨持刀前往佳里區女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，雙方發生爭執，黃嫌竟涉嫌持刀刺殺陳婦8刀奪命，逃逸時還推傷女友阿嬤、及持刀劃傷女友，後因女友前夫上前制止，黃嫌才迅速逃逸，但事後仍被佳里分局警方將黃嫌逮獲，全案依殺人等罪起訴，今台南地院審結，將於下午5時宣判。

警方調查，黃姓嫌犯與詹姓女友交往約3個月，詹女與前夫育有2名年幼子女，離婚後仍同居在一起，和詹女阿嬤合住在台南市佳里區一棟透天厝內，詹女住3樓，詹女的父母則住在斜對面。

今年3月間，黃嫌與詹女鬧分手，黃遂於3月25日上午7時許，持刀到詹家要與女友談判，因詹家大門沒鎖，黃嫌直上3樓要找詹女，但詹女當時不在3樓，黃嫌沒見到詹女，反而碰見詹女母親53歲陳姓婦人，雙方發生爭執後，黃嫌涉嫌持預藏的水果刀砍殺詹女母親8刀，隨後下樓逃逸時，在2樓碰到詹女阿嬤查看，竟涉嫌推撞詹女阿嬤，逃到1樓時遇到詹女，即持刀架住詹女脖子，造成詹女頸部輕微劃傷。

此時詹女前夫剛好返家發現，上前制止黃嫌，雙方發生肢體衝突，在拉扯中黃嫌手機掉落地上，詹女馬上撿起來打電話報案，黃嫌奪門而逃，詹女前夫則是一路尾追黃嫌，台南市佳里分局警方據報迅速馳抵，在案發現場附近約150公尺的蕭壠文化園區內，將黃嫌逮捕，並查扣作案水果刀。

事後警方獲報到場，發現現場血跡斑斑，而遭刺的陳婦倒臥在屋內一樓浴室門前，陳婦左臉頰、右肩等多處刀傷，經送醫搶救後，仍因其中一刀砍斷動脈引發大出血，最終宣告不治死亡；而遭推撞的詹阿嬤則是臉部受傷、2顆牙齒斷裂，經治療後無生命危險。

警方偵結後，將黃嫌依殺人、妨害自由、傷害等罪嫌起訴；全案台南地院今審結，將於下午5時宣判結果。

▼詹家住處大門案發後拉起封鎖線。（圖／記者林悅翻攝）