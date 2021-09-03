酒店妹上街求復業「別逼到死境」　陳其邁曝高雄八大開放條件

▲八大行業至今仍然無法復業。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

5月19日三級警戒後，八大行業至今仍不准復業，相關從業人員今紛紛對外喊話，拜託不要把她們逼到死境。針對高雄八大何時會開放，高雄市長陳其邁今（3）日表示，北部地區還是有一些零星個案找不到感染源，坦言要再觀察一段時間，希望能夠在做好防疫措施之下逐步開放。

陳其邁表示，會根據風險做好評估管理，要開放必須要看國內疫情，尤其在雙北地區或北部地區，其實還是有一些零星個案找不到感染源，這是他們擔心的地方。現在南北移動還是有風險，通常在評估風險，會看最後一例到底感染源有沒有找到，第二個是否也經過14天潛伏期。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

陳其邁說，假如經過14天都沒有新增個案，意味著社區是安全的，所以會想再觀察一段時間，希望能夠在做好防疫措施之下逐步開放。他也提到，大家都很清楚開放的原則，戶外優先室內，或者口罩、是否能保持社交距離，這都是考量的因素，所以再給他們一點時間來觀察疫情。

▲八大行業至今無法復業。（圖／民眾提供）

台中市視廳歌唱公會理事長蔡淇龍上午10點也帶領相關男女從業人員上街陳情，尋求政府幫忙，他說，台中八大行業因疫情停業至今已3個多月，很多從業人員沒有收入，但還有親人要撫養，種種壓力大到令人無法承受。

台南市1名施姓舞小姐，更因失業無收入，房租、水電、孩子生活費都繳不出來，導致不堪負荷生活壓力而服藥尋短，留下1子1女，家屬連塔位都買不起。