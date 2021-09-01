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36歲舞女尋短亡！八大禁營業全家吃泡麵　3千元辦後事遺留2子女

▲台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義指出，政府無限延後八大行業開業，沒有對停業者制定紓困配套，施女死亡僅是其中一件血淋淋的案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義指出，政府無限延後八大行業（圖）開業，沒有對停業者制定紓困配套，施女死亡僅是其中一件血淋淋的案例。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

八大行業受疫情警戒影響遲遲無法營業，台南市1名施姓舞小姐，因失業無收入，房租、水電、孩子生活費都繳不出來，施女不堪負荷生活壓力而服藥尋短，雖搶救送醫，最後仍不治身亡，留下1子1女，家屬連塔位都買不起，死亡2天即以3千元樹葬簡單處理後事，處境堪憐。

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義指出，這名36歲的施女從19歲就到酒店上班，年輕時曾是酒店紅牌，月入1、20萬，但因為賺得多、花得也快，轉眼青春不再，收入大不如前，且所存積蓄因投資遭騙光，才轉換跑道改往舞廳上班。

▲台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義指出，政府無限延後八大行業開業，沒有對停業者制定紓困配套，施女死亡僅是其中一件血淋淋的案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲曾正義指出，政府無限延後八大行業開業，沒有對停業者制定紓困配套，施女死亡僅是其中一件血淋淋的案例。（圖／記者林悅翻攝）

曾正義指出，去年因疫情影響，八大行業一度暫停營業，施女無業下，為養家活口，開始四處向錢莊借錢，她無力還債，疑似被人討債強迫賣銀行帳戶給詐騙集團抵債，還因此吃上詐騙官司，所幸不久後八大行業解禁，她才重拾工作，開始有收入。

但今年5月防疫3級警戒以來，八大行業禁止營業已快4個月，施女再度沒有工作，每天都為生活貧困苦不堪言，常以泡麵全家度日，生活經濟壓力極大。為了延緩債務，家屬表示施女疑似變賣女兒的銀行帳戶給詐欺集團抵債。

曾正義理事長說，據他了解，8月16日下午4時多，施女得知防疫警戒延長，八大行業要延後開業，她覺得人生沒希望，她疑吞藥配酒尋短，並向前夫訴苦，前夫聽到此一狀況馬上報警，在警消人員協助下破門救人，將施女送醫搶救，但延至24日仍不治身亡。

施女死後，家屬連7萬元的塔位及後事都無法幫她辦，因沒錢死後2天就以3千元樹葬簡單處理她的後事。施女留有1男1女2名未成年子女，兒子也因家裡沒有錢供其讀書而輟學四處打零工貼補家用，如今施女去世，家裡雪上加霜，陷入愁雲慘霧之中。

曾正義理事長說，台南市育樂事業商業權益促進會得知這件憾事，分別於8月29日及30日前往施家探視慰問家屬，除捐贈2萬元急難救助金，曾理事長還替施女清償1萬2000元積欠房東的水電費，房東知道施女困境後，也主動表示積欠之房租不用還。目前施女的一對女子，暫由施女弟弟接手照顧。

▲台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義指出，政府無限延後八大行業開業，沒有對停業者制定紓困配套，施女死亡僅是其中一件血淋淋的案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲曾正義指出，八大行業（圖）合法經營業者，都願意配合政府防疫政策，只求復業討生活。（圖／記者林悅翻攝）

曾正義說，他們都是合法經營的八大行業，對政府的政策及防疫也相當配合，在疫情三級警時，他們配合政策關門停業，但現在疫情降級緩和，各行各業都恢復營業，惟八大行業仍不准復業，對相關合法業者及廣大從業人員是極不公平的事，他們也要生活，其實八大行業有很多人都是單親或社會弱勢，因難討生活才會從事此一行業，但政府不食人間煙火，不顧他們的生計，讓業者及從業人員真的活不下去了，他了解到已經有不少人因此而尋短。

曾正義理事長說，該會已送陳情書給台南市政府，希望中央能聽見地方的聲音，政府無限延後八大行業開業，沒有對停業者制定紓困配套，施女死亡僅是其中一件血淋淋的案例，該會將於9月3日前往台南市政府陳情外，也請顧問律師協助施女家屬爭取國賠，希望喚得中央重視，保障合法業者權益，不要斷他們生路，希望不要再有更多類似悲劇發生。

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