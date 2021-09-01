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社會 社會焦點 保障人權

八大行業舉布條求復業　他悲喊「職業不分貴賤」：救救我們

▲桃園市區特殊娛樂工會成員卅餘人1日至市府拉布條陳情，要求盡快復業與工作權。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市區特殊娛樂工會成員卅餘人1日至市府拉布條陳情，要求盡快復業與工作權。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八大行業業者1日上午到市府前陳情，要求盡速復業與工作權，帶頭的桃園市區特殊娛樂工會理事長李定居指出，疫情關係影響，停業中的店家已3個月沒收入，會員們紛紛哭訴，日子難過無法過下去；市府經發局副局長熊勇智副局長代為接受陳情書並表示，市府會與中央疫情指揮中心保持一致做法，待防疫條件達標及建立完整防疫管理規範配套措施才可能考慮開放，將協助業者轉陳中央相關部會。

據桃園市區特殊娛樂工會理事長李定居說，桃園市娛樂工會店家已3個多月沒有收入，會員店家一再哭訴，日子難過快活不下去了，會員希望能透過工會向公部門陳情，有彈性與配套下能早日復業；目前疫情已降為二級、疫情相對穩定，希望公部門能准許盡速復業，給特殊娛樂工會一個工作權。

▲桃園市區特殊娛樂工會成員卅餘人1日至市府拉布條陳情，理事長李定居（中）要求盡快復業與工作權。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市區特殊娛樂工會成員30餘人1日至市府拉布條陳情，理事長李定居（中）要求盡快復業與工作權。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李定居還說，娛樂工會每位從業人員背後都有段不為人知的辛酸歷程，雖然際遇不竟相同，但九成以上都是上有高堂，下有嗷嗷待哺小孩，日子很辛酸又艱難。甚至部分會員是漂洋過海遠嫁來台灣，身在異鄉又無一技之長，沒辦法才走入八大相關行業，「不要只見他們笑不見他們哭」，職業不分貴賤有付出才有所獲，希望中央指揮中心能聽到看到，救救我們，早日復業，工會將配合政府相關防疫配套。

▲桃園市區特殊娛樂工會理事長李定居（左）遞交陳情書給經發局副局長熊勇智（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市區特殊娛樂工會理事長李定居（左）遞交陳情書給經發局副局長熊勇智（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府經發局副局長熊勇智代為接受陳情書後表示，八大行業自5月15日配合疫情停業超過3個月，隨國內疫情逐漸趨緩，7月29日起已有部分行業陸續鬆綁，但中央流行疫情指揮中心仍宣布9月6日前全國仍維持疫情第2級警戒，八大行業仍持續關閉中。

熊勇智強調，依據中央疫情流行指揮中心，八大行業除非有完善良好防疫指引規範且能確實執行，且疫苗覆蓋率達到一定標準就會評估開放可行性。市府會與中央疫情指揮中心保持一致做法，待防疫條件達標及建立完整防疫管理規範配套措施才考慮開放。國內疫情已進入趨零階段，有助於達成緩坡式解封，針對桃園市區特殊娛樂業從業人員與職業工會陳情書意見，將協助轉陳中央相關部會。

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