快訊／高雄再驗出非洲豬瘟月餅、水餃　9天4件走私肉製品都中鏢

▲高雄再驗出非洲豬瘟越南水餃、月餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄日前首度查獲含有非洲豬瘟病毒走私肉製品，經警方及移民署等相關單位持續擴大追查，自8月23日至今（31）日共23件肉製品送檢非洲豬瘟病毒核酸，結果抓出4件陽性，包含荷葉包肉、雞肉絲、越南水餃、越南月餅，其餘19件陰性。

國內近期查獲不肖業者走私含有非洲豬瘟病毒肉製品，近來市府局處及相關單位均持續展開稽查工作，28日分別查獲不明來源食品越南水餃1包500克及月餅1顆150克，經動保處採樣送驗，今日化驗結果出爐，二件呈非洲豬瘟陽性反應。

▲高雄再驗出非洲豬瘟越南水餃、月餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局表示，這次查獲的「越南水餃」為警方依查緝專案情資，循線至鳳山區某越籍阮姓民眾的工作地點查獲。該民眾表示，食品來源是透過社群媒體上網訂購；另「越南月餅」則由移民署高雄市專勤隊所查獲，經追查該食品是由台中市黎姓民眾向本市越籍何氏賣家所訂購，相關貨源及流向由相關單位持續追查中。

農業局局長張清榮呼籲，豬農及相關業者應強化畜牧場自主性生物安全措施、加強消毒及嚴格落實門禁管制，同時請民眾切勿違規自國外攜帶或輸入肉品，以避免疫病傳入，保障國內養豬產業安全。

