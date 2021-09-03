快訊／機師突破性感染小孩也確診　已上課2天全校篩檢停課14天

▲桃園一名遭突破性感染的機師，其高職兒子開學2日，全校師生將進行PCR與停課14日。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／桃園報導

桃園傳出機師確診新冠肺炎，機師就讀桃園北科附工高職的小孩也被感染，並已到學校上課2天，校方今日凌晨突然接到消息，緊急通知該班緊急停課，而其他年級則正常到校。衛生局上午前往校園先進行衛教，和中央疫情指揮中心聯繫後，確定對全校2154位師生進行PCR採檢後再停課14天。

日前指揮中心公布一名接種2劑疫苗仍感染Delta病毒的機師「突破性感染」案例，昨(1)日晚再傳出2名機師也遭「突破性感染」，相關部門漏夜清查，發現其中一名確診機師的高職兒子已到校上課2日。

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據指出，昨晚深夜11點多校方接到有一名學生確診通知，因時間已晚連絡不易，僅先連絡確診學生班級的同學今天不要到學校，其餘各班今天仍正常到校，不過，為了擔心傳染擴大，與疫情指揮中心討論後，決定全校師生緊急PCR篩檢後再停課14天。

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