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社會 社會焦點 保障人權

「美食劇毒」網拍！竹市越南店扣18kg豬瘟火腿+脆骨卷　檢狂追

記者陳凱力／新竹報導

新竹市專勤隊31日查獲來源不明豬肉製品32公斤，其中越南製火腿28包(14 公斤)、越南脆骨捲8包( 4 公斤)，共18公斤驗出非洲豬瘟病毒「陽性」。由於該商店同時在網路同步販售越南進口食品，是否有流出商品，檢警目前仍持續追查。

▲竹市越南商店查獲18公斤中鏢豬瘟製品　同步網拍…檢警還在追。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市專勤隊查獲18 公斤肉製品驗出含有非洲豬瘟病毒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲竹市越南商店查獲18公斤中鏢豬瘟製品　同步網拍…檢警還在追。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲專勤隊當場查扣越南進口火腿28包、脆骨捲8包、蝦捲27包及炸豬皮2罐，合計32公斤，其中越南火腿及越南脆骨捲合計18公斤，驗出非洲豬瘟病毒「陽性」。

新竹市專勤隊透過網路偵蒐，於網路購物平臺發現新竹市區一家越南雜貨中盤商，疑似販售越南豬肉製品，該店由林姓國人與越南籍配偶經營，以網路販售越南進口食品為主，專勤隊人員事先前往查察發現有標示不明豬肉製品，立即聯繫相關單位前往查扣，當場查扣越南進口火腿28包、脆骨捲8包、蝦捲27包及炸豬皮2罐，合計32公斤，其中越南火腿及越南脆骨捲合計18公斤，驗出非洲豬瘟病毒「陽性」，將續報地方檢察署指揮偵辦並向上溯源。

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，為保護國人健康及臺灣養豬產業， 會加強透過新住民網絡宣導非洲豬瘟防疫資訊，並持續配合聯合稽查小 組追查非洲豬瘟肉品流向;再次呼籲商家切勿使用或販售來源不明肉品，如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，另可依動物傳染病防治條例，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金 300 萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

▲竹市越南商店查獲18公斤中鏢豬瘟製品　同步網拍…檢警還在追。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼該商店同步經營網拍，是否流出市面被吃下肚，檢警還要追。

▲竹市越南商店查獲18公斤中鏢豬瘟製品　同步網拍…檢警還在追。（圖／記者陳凱力翻攝）

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