苑裡「鬼門關夜市」一晚吸6千人！如台版神隱少女　首停辦



▲苑裡鬼門關夜市曾被形容是台版「神隱少女」。（圖／天際空中攝影 許庭彰提供）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

每逢農曆7月29日「鬼門關」前，苗栗縣苑裡鎮市場都會舉行普渡儀式，入夜後大批攤商進駐，就像是一年一度的「鬼門關夜市」，不過今年基於防疫考量，市場委員會已宣布停辦一次。

苑裡市場委員會透過臉書社團《苑裡串起來》公告，依109年外縣市造訪「鬼門關夜市」的人數估計超過6000人以上，為配合防疫規定，防堵疫情傳播，宣布苑裡一年一度農曆7月29日夜市(國曆110年09月05日)『暫停營業、禁止擺攤』。

▲苑裡市場委員會宣布，今年停辦一次鬼門關夜市。（圖／翻攝《苑裡串起來》）

苑裡鎮市區普渡、夜市活動已有約3、40年歷史，早期是在地市場商家、攤販，每逢農曆7月底前辦理一場普渡、祭拜「好兄弟」，夜晚還有戲班表演，近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客頻頻前往，也吸引更多攤商進駐，光去年就超過6000人前往，自苑裡火車站前延伸到世界路口，整晚燈火通明、人聲鼎沸，空拍場景還曾被網友形容是台版「神隱少女」。

大多數網友都支持停辦防疫，並表示「贊成，避免成為防疫破口」、「暫停營業也好，不然沒辦法人流管控」、「健康防疫為重！」、「停的好，真的會怕！」

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