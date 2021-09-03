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國民黨砲轟蔡英文「鄰國論」　蔡易餘：不叫鄰國難道中國是祖國？

▲▼ 民進黨立院黨團 劉世芳 蔡易餘 蔡適應。（圖／翻攝自民進黨立院黨團直播）

▲民進黨立院黨團舉行記者會回應時事。（圖／翻攝自民進黨立院黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文8月31日在「凱達格蘭論壇——2021亞太安全對話」致詞談及「盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，遭國民黨批評是「兩國論」翻版，挑動兩岸已惡化的關係。對此，民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘3日表示，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，如果國民黨不認為中國是鄰國的話，他們心中的中國是什麼國？「難道是你的祖國嗎？」

蔡易餘表示，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，另一方面又跑去金門慶祝823砲戰，同時中國這個「鄰國」不斷透過擴張主義威脅台灣，看來非常諷刺。當中廣董事長趙少康說蔡英文是台獨，反問台灣是什麼國家？他只能說，台灣就是中華民國，就是一個主權獨立的國家，稱呼「鄰國」是沒有問題的。

蔡易餘質疑，如果國民黨主席江啟臣不認為中國是鄰國的話，「那你心中的中國是什麼國？難道是你的祖國嗎？」

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰說，蔡英文在凱達格蘭論壇發表談話，該論壇主軸是討論區域安全，且蔡在會中重新提到美日印澳重啟四方安全對話，以及歐盟所倡導的歐亞連結策略，都主張永續、全面的連結策略，「所謂的鄰國，指的是整個區域的安全發展，台灣會致力跟區域內所有的國家合作，防止台灣海峽、南海、東海有任何軍事衝突威脅安全的狀況」。

黃世杰直言，國民黨可能因為在選黨主席缺乏話題，把向來強調區域和平穩定的立場，做非常意識形態的解讀，這是沒有必要的，國際上也不會因為蔡英文的談話有所誤解。

民進黨立委陳亭妃表示，國民黨同不同意台灣就是一個主權獨立的國家？民主自由的台灣跟威權的中國，本來體制就不同，就分屬兩個國家，所以請問鄰國論有什麼樣的錯誤？不知道國民黨是聽到鄰國論之後，玻璃心掉滿地，站出來不斷砲轟，但他們一直擁抱假的、「一個中國」的九二共識。

陳亭妃說，國民黨為了選一個黨主席，把自己的主權都搞不見了，憑自稱是「台灣的在野黨」，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要因為一場黨主席選舉，而把自己台灣的立場跟主權搞丟了。

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