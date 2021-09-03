「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

▲學生恢復到校上課。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗2日抵達，預計9月中開始可進行接種程序，中央流行疫情指揮中心規劃，優先讓12至17歲學生造冊接種，接續為18至22歲民眾至平台意願登記優先預約。不少家長擔心孩子受負作用影響，仍在猶豫是否要同意孩子接種。

「要不要讓孩子打BNT疫苗？」小兒科醫師陳木榮表示，近來很多家長向他提出這個問題，他認為，這是個好問題，很難用幾句話來回答，「在回答這個問題之前，先跟各位爸爸媽媽報告我一年多來的觀察」。

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陳木榮提到，很多家長認為在疫情期間，小孩子最無憂無慮、沒有壓力，「可是我必須跟大家說，一年多來，也有很多孩子對我說起各式各樣的擔憂」，孩子們會擔心家人出門會被傳染，怕長輩打完疫苗發生危險，或是為自己還沒打到疫苗恐慌。

「這些細膩心思的孩子並不少，有些孩子嚴重到頭暈頭痛噁心嘔吐，有些孩子不願出門不敢面對人群，甚至需要看兒童身心科門診」，陳木榮提到，不要總覺得孩子還小、無憂無慮，可以好好和孩子聊這個疾病，這是一輩子都要面對的功課。

最後，陳木榮認為，「12歲以上的孩子，的確可以考慮施打BNT疫苗了」，不過他希望父母不要只是幫孩子勾選同意與否，「幫孩子做決定之前，尊重孩子的想法跟意見，多跟孩子聊聊天，幫助孩子了解這個疾病，分析打疫苗的好處跟壞處，跟孩子共同決定。」

至於施打BNT後有哪些副作用，發言人莊人祥解釋，12至15歲的青少年主要還是以注射部位疼痛為主，高達7、8成左右，另外，男生可能會出現極罕見的心肌炎部分，像是心肌炎或心包膜炎的症狀。