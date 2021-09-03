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青少年先打BNT是錯誤政策！學者嘆：面對Delta第二劑「打太慢」

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲專家認為，面對Delta病毒株，應加快第二劑接種的腳步。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣首批93萬劑BNT疫苗2日早上抵台，根據疫情指揮中心宣布的BNT規劃，除了12~17歲優先造冊接種，接著優先開放18到22歲族群預約接種。不過，有學者直言，讓12至17歲先打是錯誤政策，應該優先讓打高風險群打第二劑。指揮中心指揮官陳時中表示，高風險類別已經開了一定程度的疫苗廠牌，剩下就是「機會公平的問題」，但這問題永遠無解。

對於BNT疫苗施打順序，陳時中曾說，「這是衡平性的問題」，非常困難，因為AZ第七輪已開到23歲，才會希望也將18至22歲銜接起來，讓大家都有機會可以打。但台大流病與預醫所兼任教授金傳春認為，這是錯誤政策。她提到，傳染病要考慮確診最會死亡這些人，「優先讓打高風險群打第二劑」，先讓這些人減少死亡，這是第一優先，而不是去打年輕人；青少年的確也要打疫苗，但疫苗不夠時，要優先打會死亡、重症的，因青少年重症、死亡很少。

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

金傳春說，疫苗會需要趕緊施打第二劑的原因是，在面對Delta病毒時，免疫抗體會很快掉下來，因此在還沒掉到太低、免疫還有記憶時，再打第二劑補上，這也是為什麼美國近期開始第三劑疫苗施打的政策，「第二劑高風險族群都還沒打，這太慢了。」

陳時中在疫情記者會再度被問到相關議題，他強調「這問題大家討論很多次」，從過去的1至10類人，包括與病毒接觸機率高、保護大眾及高風險者，當時就有蠻多機會可施打疫苗，而現在有部分沒在名單內者，希望「讓他們有機會來施打。」

陳時中指出，以高風險的1至10類來說，過去已經開了相當程度的AZ、高端疫苗，至於莫德納也開放至第九類的53歲以上的民眾，若未來有疫苗就會再開放；「剩下就是在於機會公平的問題」，他坦言，這問題「永遠是沒有辦法解」，除非量一次到貨，且不需要間隔太久，如此一來，第一劑覆蓋率也能很快達成。

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