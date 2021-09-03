小留學生、自學、中輟都能打BNT！4類無學籍少年　擬開放專案施打

▲指揮中心指揮官陳時中表示會專案處理無學籍青少年施打疫苗問題。（圖／指揮中心提供）



生活中心／台北報導

台灣首批93萬劑BNT疫苗昨天上午抵台，根據中央流行疫情指揮中心規劃，BNT疫苗將優先讓12至17歲學生造冊接種，接續為18至22歲民眾至平台意願登記優先預約。但有家長反映，部分12到18歲的少年在台灣並沒有學籍，例如在國外就學的小留學生、或是重考生、自學生、中輟生等，對此指揮中心回應，會另案處理這些少年，讓他們都有機會打疫苗，但前提是需要家長或監護人同意。

由於BNT疫苗是目前國內核准疫苗中，唯一可適用於12到17歲青少年族群者，因此指揮中心規劃要採流感疫苗接種模式，以校園集中接種方式幫120萬名學生施打疫苗。

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但有家長質疑，有些本國籍的孩子長年在海外讀書，返台期間想打疫苗，卻無法被學校造冊，該如何施打？指揮中心指揮官陳時中昨在記者會中回應，12到18歲族群大部分都在學校裡比較多，但確實也有些是在自學或輟學等狀態，指揮中心會另案處理，都會讓他們有機會可打，但施打前仍要有監護人或家長同意。

對於BNT疫苗施打順序，陳時中說，「這是衡平性的問題」，當然是非常困難，因為AZ第七輪已開到23歲，才讓18到22歲把兩邊銜接起來，希望大家都有機會可以打。從以前1至10類人，就包括與病毒接觸機率高、保護大眾及高風險者，當時也針對這部分有蠻多機會可施打疫苗，而現在有部分沒在名單內者，「讓他們有機會來施打。」