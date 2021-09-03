BNT接種20周後「效力極低」　美新研究：必須打第3劑

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供）



記者崔子柔／綜合報導

台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗2日抵達，預計9月中開始可進行接種程序，截至2日下午5時，登記BNT疫苗意願人數（包含單選及複選）就超過335萬人。美國最新研究則指出，BNT初期保護力強，但在第2劑接種後20週會降至「極低」水準，必須再打第3劑。

新一波疫情仍在高疫苗覆蓋率的國家肆虐，因此各地都在對疫苗的保護力下降進行相關研究，美國康乃爾大學、卡達大學等團隊主導完成這份新研究，刊登於醫學論文預印本（medRxiv）網站上，主要針對BNT疫苗在卡達的統計加以分析，數據來自真實世界，但論文尚未經同行審議。

研究指出，BNT疫苗的保護力會在接種後逐漸增加，到接種第2劑後的5週內達到72.1%的最高值，隨後開始逐漸下降，到第15週會加速下降，到第20週降至「極低」水準。

▲首批BNT疫苗抵台，陳時中、張淑芬接機。（圖／攝影中心攝）



對於有症狀、無症狀感染，BNT保護力皆出現下降情況，但對於重症或致死率的防護有效性較強，在接種第1劑後第3周迅速增加到67.7%，在接種第2劑後前5周達到95.4%，並在此水準上維持6個月。

根據《澎湃新聞》報導，參與本研究的威爾康奈爾醫學院教授Laith Jamal Abu-Raddad表示，研究結果顯示，即使接種了2劑BNT疫苗，時間久了仍會降低保護力，接種第3劑加強是必要措施。

8月發表在medRxiv上的另一項有關BNT疫苗保護效力下降的研究指出，去年1至7月在美國明尼蘇達州的12萬成年人數據顯示，2劑BNT疫苗對防護新冠病毒感染的效力會從89%降至接種後5個月左右的42%。另外，莫德納疫苗的保護效力下降得比BNT更快。