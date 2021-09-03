打疫苗暈針or過敏性休克？6大方法教你分辨　醫揭「這情況」很要命

▲醫師提醒，打完疫苗30分鐘內一律別離開休息區。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

隨著新冠疫苗進入大規模施打階段，副作用卻讓不少人感到畏懼。除了接種後要留意身體不適外，注射當下的30分鐘內更要觀察是否有過敏性反應導致休克；同時，也會有人因為緊張等情緒，出現暈針情況。對此，醫師就整理了6大辨別方式，並提醒大家，只要疫苗接種後，30分鐘內一律不能離開休息區，如此一來，不管哪種立即不適，都能隨時得到處置。

重症科醫師黃軒在臉書以「你怎麼看出來，是不是在暈針啊？」為題分享，一般民眾沒有被專業訓練過，看到有人打完疫苗倒地當下難免會驚慌害怕。他也藉此分享如何分辨「暈針」或「休克」。醫師指出，打針後有2個常見反應，包括迷走神經反應，也就是暈針，還有過敏反應休克。

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黃軒說，前者不會要命，但後者可就「很要命」的。醫師也分享6大觀察方式：

1.時間點

暈針：在針一打下去，患者當場就馬上出現症狀，或者是注射後，請對方休息，但在5分鐘內他忽然就暈倒。

過敏反應（休克）：通常在疫苗接種後的5至30分鐘後發生，因此超過5到10分鐘後的休息，若病人忽有症狀出現，所有醫療人員會非常注意，因為這種休克若處理不當，「會很快死亡於現場！」

2.全身性的症狀

暈針：病人打針下，立即告訢你忽冷忽熱、受不了，馬上就會軟趴趴倒下。

過敏反應（休克）：黃軒說，自己有遇過類似案例，患者向他表示「有即將死亡的感覺」此時千萬不要以為這是病人太緊張説的話，「這時，你一定要當真的！」只有當真，此類病人才能有效立即接受到緊急治療。

3.神經系統

暈針：病人會形容，「頭浮浮的、輕輕的、頭暈」，嚴重情況還是會昏厥幾秒或幾分鐘，和過敏反應（休克）的不同之處在於，可能是暫時失去意識，但醒來後一切反應馬上都變好了。

過敏反應（休克）：患者可能會快速進入昏迷狀態、意識不清，假設他失去意識，被叫醒或搖醒，反應真的會比打針前更差，「這是一種警訊！」

▲國內目前持續大規模接種疫苗。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

4.呼吸系統

暈針：黃軒說明，暈針引發的呼吸也許沒有什麼變化，但若伴有焦慮情緒，則會呈現過度換氣狀態，此時血氧濃度大部分是正常的。

過敏反應（休克）：由於上呼吸道痙攣，會出現呼吸喘鳴或支氣管嚴重收縮的聲音，此時血氧濃度會呈現低下。

5.心血管系統

暈針：醫師表示，這部分會變化多端，因為昏厥倒地時，可能也會有暫時性的低血壓、心跳變慢，等患者一淸醒，這些跡象立即恢復正常。

過敏反應（休克）：黃軒強調，這種病人得小心，因為這是立即變化的重症醫療，即使這些人意識看似恢復了，但會持續呈現低血壓，心跳加快。

6.皮膚系統

暈針：病人打針後，會快速出現臉色蒼白、冒冷汗、皮膚濕黏或冰冷，而這樣皮膚的表現，常常會嚇死周邊的人。

過敏反應（休克）：醫師指出，病患呈現的是皮膚上的蕁痲疹會癢、且又潮紅，眼臉水腫，這些變化都和暈針的表現不同。

對於暈針及過敏反應的休克處理方式，黃軒也說明，前者在休息區時要採坐姿或平躺，同時安撫患者情緒，直到意識恢復；後者則需要進行基本的救命術，如：意識呼吸評估，維持呼吸暢通，接著趕緊呼叫急救小組。

不過，出現這兩種情況的族群是否可再接受同樣疫苗的第二劑，黃軒指出，若是暈針是可以的，但過敏反應就不行了。醫師提到，也因為接種者不見得會都出現上述症狀，因此醫護人員會依其臨床經驗進行診斷與相關處置。他提醒，一般民眾也莫太驚慌，以免製造更緊張氣氛給本來就很緊張的暈針者，「只要疫苗接種後，一律30分鐘不能離開休息區，這樣不管哪種立即不適，都會很安全的。」