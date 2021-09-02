▲71歲阿伯精挑深V爆乳女「排毒」，剛穿褲就遭逮稱：肩膀痠痛才來。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

防疫降為二級警戒後，高雄九如二路「美容坊」也漸漸恢復營業，高雄警方接獲情資發現有店家從事色情交易，上前臨檢搜索，果然逮到3名男客找小姐「排毒」。其中年紀最大的是一名71歲的阿伯，他聲稱因為肩膀痠痛走到那邊，才進去「按摩一下」，遭警方依違反社會秩序維護法裁罰。

高雄市政府警察局三民第一分局近來接獲情資，疑有部分店家有從事色情交易，在專案小組探訪蒐證齊全後，向高雄地方法院聲請搜索票，1日晚間直搗三民區九如二路某美容坊，果然查獲到1件10人色情性交易並查扣保險套等證物。

▲▼假按摩真情色交易，警查獲偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

遭逮的3名男客中，年紀最大的為71歲的阿伯，他聲稱因為肩膀痠痛走到那邊，想進去按摩，進去店裡才被告知按摩加「排毒」一次是50分鐘1600元，阿伯也索性挑了一名46歲的穿深V裝的爆乳女子。

就在阿伯完事剛穿好衣服的時候，臨檢警鈴響起，嚇得阿伯門開了，直接要衝出去，但是警方已經等在門外，要他們待回房間，一間一間進行搜索。

▲▼假按摩真情色交易，警查獲偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，該店不僅裝設多支監視鏡頭監看，還裝設有暗門及遙控鎖，企圖拖延阻礙警方入內臨檢搜索，現場查獲7000多元現金還有保險套等證據，後續逮到負責人1人及店員1人，依刑法妨害風化罪移送偵辦，另包含小姐5人及男客3人，皆依違反社會秩序維護法裁罰。

分局長蕭正松表示，防疫雖調降為二級警戒，對於美容美體業或按摩業，會持續加強稽查，強力掃蕩取締色情及性交易，避免成為防疫破口。