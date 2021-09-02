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高醫大男生二度埋伏重擊心上人！想戳瞎他雙眼　修佛求緩刑被打臉

▲警方訊後以刑法傷害準現行犯罪嫌將丁男送辦。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄醫學大學一名丁姓護理系學生，僅因主觀上認為蔡姓同學與其疏遠，竟二度埋伏痛毆蔡男。（圖／記者許宥孺攝）

記者林冠吟／高雄報導

丁姓男大生為高雄醫學大學護理系之學生，丁男僅因主觀上認為蔡姓男同學對其有所疏離而心生不滿，竟在2019年6月，帶著刀械和痠痛藥布埋伏，待蔡男出現後，試圖弄瞎蔡男的雙眼，所幸被蔡男掙脫而未得逞。未料，第一次埋伏未果，丁男不甘心，再度埋伏，這次痛毆蔡男和蔡男女友，造成蔡男蜘蛛網膜出血、聽力受損與骨折等。一審，法官依重傷未遂罪，判丁男有期徒刑4年10月，丁男不服，再提上訴；二審，法官駁回其上訴，維持原判。

判決書指出，丁姓男大生為高雄醫學大學護理系之學生，與蔡姓男大生為同學關係，丁男僅因主觀上認為蔡男對其有所疏離而心生不滿，竟在2019年6月，帶著刀械和痠痛貼布在蔡男經過的路上埋伏，意圖要弄瞎蔡男的雙眼，所幸被蔡男奮力抵抗而未得逞。

未料，第一次埋伏不成的丁男心有不甘，在相隔4月後，再次持刀械埋伏在高學醫學大學的地下停車場，欲先以棒球棒擊倒蔡男，再以刀具戳瞎蔡男的雙眼。丁男一看到蔡男和女友結伴出現，便立即持球棒痛毆蔡男的頭部，讓蔡男當場昏迷，但殺紅眼的丁男不罷手，仍繼續痛毆蔡男，造成蔡男頭部鈍傷、蜘蛛膜下腔出謝、軀幹多處鈍挫傷、左耳聽力受損與左手骨折等傷害；蔡男女友見狀也立即大聲呼救，並上前保護蔡男，卻也因此遭到丁男的攻擊，造成女友頭部骨折、頭皮多處撕裂傷等傷害，所幸路過的同學聞聲發現異狀後，合力制伏丁男，報警處理。事後，丁男也被檢方依殺人未遂最起訴，求處有期徒刑12年。

▲事發現場。（圖／高醫大提供）

▲事發現場。（圖／高醫大提供）

庭審時，丁男坦承確實有攜帶刀械埋伏，導致蔡男受傷等情形，但堅稱並沒有任何重傷害未遂犯行，還向法官辯稱，他當時精神狀況很差，很久沒有睡好覺，吃藥也壓不下來。他指出，他原本是想把蔡男的眼睛戳瞎，但看見蔡男後就打消念頭，只是想要教訓蔡男，並沒有殺人或重傷害的犯意。

蔡男也向法官證稱，他察覺丁男對他有超越一般同學的喜歡，因此才刻意和丁男保持距離，但丁男事後卻向法官指出，「蔡男毀滅我的夢想讓我活不下去，我想把蔡男打暈，戳瞎他的雙眼，讓他無法當護士」。

而丁男的辯護人幫其辯護指出，丁男因家管甚嚴，加上其個性內向，上學又遭霸凌，僅蔡男願意對其伸出援手，因此將蔡男認定是好友，卻因為蔡男談戀愛後，對其有所疏忽，想和蔡男討一個解釋，才會有下手的動機，但依蔡男的傷勢來看，丁男絕無重傷害之故意。事發後，丁男也在修佛，並和蔡男以50萬元達成和解，請求法官給予減刑機會。

一審法官審理後指出，丁男雖然辯稱自己是因為精神障礙或其他心智缺陷，導致其無法辨識行為違法或有行為能力降低等，審酌其就醫紀錄等發現，丁男確實患有憂鬱症，但丁男確曾向醫師表示，近兩周以上憂鬱及焦慮情緒不明顯，自評皆在正常範圍，認為丁男在案發時，並無智力缺損而無法辨識，不採信丁男的證詞。

法官指出，丁男僅因主觀認知偏差，就對蔡男二度攻擊，第二次還造成蔡男頭部出血、聽力受損等多處傷害，其犯罪心態可議，手段兇殘，不該依規定減刑，認定案件為重傷害未遂，檢方求處過重，依重傷害未遂，判其有期徒刑4年10月，但丁男不服，再提上訴，求處緩刑。

高雄高分院審理後認為，丁男罪證明確，雖然事後已與蔡男和解，蔡男也表示不願追究，但法官認為丁男不符合緩刑的法定要件，原審量刑並無不當，駁回其上訴，維持原判，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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