快訊／專案奔喪確診！足跡到過高雄殯儀館　寄棺大樓急清消

▲高雄殯儀館的寄棺大樓有「境外移入」確診者足跡 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從8月10日開始就未曾再發生有新冠肺炎的本土確診病例，事隔22天之後，還是維持「加零」，但是現在卻有「境外移入」確診者足跡，他是前往高雄市殯儀館冷凍寄棺大樓奔喪，據了解，確診者為「專案奔喪」，詳細情況還得等到高雄市政府衛生局公布說明。

根據中央流行疫情指揮中心規定，針對返國者的居家隔離/檢疫者，因爲親屬身故或重病等社會緊急需求，需申請外出奔喪或探視之規定，調整為自居家隔離或是檢疫第1天(含)起，無症狀者可向地方衛生單位提出申請。經地方衛生單位審查符合資格，由地方衛生單位安排至自費檢驗指定院所進行自費採檢；往返自費檢驗指定院所採檢期間，應全程佩戴口罩，於當次檢驗結果確認陰性前，均應搭乘防疫車隊。

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▲高雄殯儀館的寄棺大樓停止1日進行清消。（圖／民眾提供）

同時第1至4天採檢者，取得檢驗陰性報告者，可於採檢2天內，向地方衛生單位申請安排外出；第5天(含)以後採檢者，則依現行規定，可於取得檢驗陰性報告3天內，向地方衛生單位申請安排外出。若之後仍有外出需求，可再循以上程序提出申請，次數不限1次。而外出時不得搭乘大眾運輸工具，需全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。