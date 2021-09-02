高雄藍議員揪看《天坑》！網喊要+1　他氣炸痛罵「踩歷史傷痛」

▲韓國電影《天坑》9/2上映。（圖／車庫娛樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄因為路面天坑議題備受關注，恰巧近來真的有一部韓國電影《天坑》上映，高雄市議員邱于軒今（2）日在FB粉絲專頁發問，有人想陪我看電影嗎？在考慮要不要辦一個《陪于軒看天坑》的活動，底下也引來網友喊+1。民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓對此痛批，邱于軒踩著高雄的歷史傷痛，持續操作天坑政治。

邱于軒今在臉書表示，雖然在高雄馬路上碰到天坑是稀鬆平常的事，但她想邀請長期支持她的粉絲，一起來聖地邁家看電影《天坑》，並說有興趣的請+1，如果反應熱烈，就請團隊規劃。

底下引來網友留言，「走出電影院還可以馬上再看一次，就是要在高雄看才划算」、「可以揪一波」，也紛紛有人喊要+1。

不過，黃彥毓則痛批，高雄最需要舖洞不在地上，而是邱于軒的腦洞，直言她踩著高雄的歷史傷痛，持續的操作天坑政治就算了，現在又與藍營側翼粉專，踩著阿富汗政局的傷痛，共同攜手霸凌穆斯林，是怎麼回事？

▲黃彥毓評邱于軒揪看電影《天坑》，在霸凌高雄、霸凌穆斯林。（圖／黃彥毓提供）

黃彥毓說，邱于軒利用自己議員的曝光聲量，協助分享、繼續霸凌對方，其惡劣行徑，讓人無法苟同。更點名她不僅在議會表現讓同黨蒙羞，國內生是非不夠，還要惹事到國外，簡直丟臉丟到國際去，衷心建議國民黨盡快與邱于軒做切割，一個會將自家內鬥在網路嚼舌根的同僚，只會成為國民黨的絆腳石，有了這般豬隊友，還需任何對手？

邱于軒對此則回覆，針對某位「心中有霸凌！看什麼都霸凌」的無聊男子，不是每件事情都要從政治角度看的這麼殺伐，只是想在合乎防疫措施的情況下和長期支持鼓勵她的朋友見過面，順便為電影業者加加油、打打氣。至於揪團是否真的會成行？邱于軒表示，目前團隊規劃中，不一定有檔期。